Pabllo Vittar ganha prêmio de melhor artista brasileira pelo European Music Awards

Pabllo Vittar foi eleita a melhor artista brasileira pelo European Music Awards (EMA), prêmio da MTV que consagra os melhores nomes da música mundial. O anúncio foi feito nas redes da emissora na tarde do último domingo (3), horas antes da premiação realizada em Sevilha, na Espanha.



Pabllo desbancou Anitta, vencedora nos últimos cinco anos consecutivos, e também Emicida, Ludmilla e Kevin O Chris. Além de ter sido premiada, a artista ainda se tornou a primeira brasileira a se apresentar no evento - ela fez uma performance no tapete vermelho da cerimônia.



"Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicaram um minuto do seu tempo para poder votar em mim!", escreveu Pabllo em sua conta do Twitter.



No início do mês, a cantora, que acaba de completar 25 anos, foi eleita uma das 10 personalidades "líderes da próxima geração" pela revista Time com a justificativa de que ela "tem usado seu megafone global para celebrar tanto sua identidade - se apresentando na World Pride Parade (em Nova York), na sede da ONU ou no carnaval do Rio - quanto para denunciar seus terríveis perigos".



Em recente entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, quando lançou 111, seu terceiro álbum, Pabllo, que já ganhou o título de drag queen mais escutada no Spotify e YouTube, disse mesmo que queria "disseminar" sua mensagem ao mundo. Seu novo disco mescla ritmos que vão do indie mais underground (ela cita influências de Kim Petras, Grimes e Charli XCX) a ritmos brasileiros, como o axé e o arrocha.



Na cerimônia do EMA realizada neste domingo, o canadense Shawn Mendes, de 21 anos, foi o melhor artista.



A americana Billie Eilish, de 17 anos, foi premiada como artista revelação e também na categoria melhor música por Bad Guy.



Aos 25, a americana Halsey foi a melhor artista pop e ganhou ainda em melhor look. Já os sul-coreanos do BTS ganharam em melhor artista ao vivo e na categoria maiores fãs.



O DJ holandês Martin Garrix, de 23, foi o melhor artista de música eletrônica. Já os "veteranos" do Green Day venceram na categoria rock, desbancando bandas e artistas como Imagine Dragons, Liam Gallagher, Panic! At The Disco e The 1975.



ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, de Taylor Swift, foi o melhor clipe na premiação que reconheceu Avicii, morto no ano passado, como o melhor artista sueco.