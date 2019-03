Netflix cancela série "One Day At a Time" e fãs lamentam nas redes sociais

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (14) que não vai retomar a produção de One Day At a Time. A série elogiada pela crítica foi cancelada por não alcançar a audiência desejada, conforme a plataforma de streaming informou pela sua conta oficial no Twitter.

"Nós fizemos uma decisão muito difícil de não renovar One Day At a Time para uma quarta temporada. A escolha não veio facilmente. Nós passamos algumas semanas tentando encontrar uma maneira de fazer uma nova temporada acontecer, mas no fim simplesmente não tivemos pessoas o suficiente assistindo para justificar uma renovação", colocou a Netflix.

One Day At a Time é uma comédia que traz a história da enfermeira Penelope Alvarez (Justina Machado), veterana do exército norte-americano e do relacionamento com os filhos e a mãe. A série traz temas como homossexualidade, homofobia, racismo e imigração. Uma das estrelas é a atriz Rita Moreno, uma das poucas que já conquistou os prêmios Oscar, Grammy, Emmy e Tony.

Ajuste nos preços

O anúncio do cancelamento da série acontece no mesmo dia em que os novos valores dos planos da Netflix foram divulgados. O plano mais básico do serviço, que era de R$ 19,90, passa agora a R$ 21,90, dando direito a filmes e séries em uma única tela e sem qualidade HD. Para o plano de duas telas simultâneas e HD, o preço passou de R$ 27,90 para R$ 32,90. Já o plano com quatro telas simultâneas e UltraHD foi de R$ 37,90 para R$ 45,90.

A terceira temporada de One Day At a Time estreou em fevereiro na Netflix. A série, na verdade, pertence ao estúdio Sony, que vendia a atração para a empresa de streamings.

Os fãs lamentaram o cancelamento nas redes sociais. A hashtag #SaveODAAT, em referência à sigla da série, esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta quinta-feira (14), pedindo para que a série fosse salva por alguma outra emissora ou serviço de streaming.

Netflix faça pelo um filme final para #OneDayAtATime ! SE VIRA !!!! — Nath Santos (@TatalhaKaulitz) 14 de março de 2019

one day at a time representa vários assuntos importantes como:

-preconceito racial,

-homofobia,

-machismo,

-depressão,

-ansiedade

entre outros assuntos.

agora eu me pergunto o por que a netflix cancelou essa série#saveODAAT pic.twitter.com/7sWXluYziX — мαriทα #SaveODAAT (@_smmarina_) 14 de março de 2019

Fica renovando série que NÃO PRECISAVA de continuação e quer cancelar uma que o mundo NECESSITA conhecer? Melhore! #SAVEODAAT — Luanna Aracelly ❁ (@TellySouza) 14 de março de 2019