Morre atriz Flora Diegues, aos 34 anos, no Rio de Janeiro

A atriz, roteirista e diretora Flora Diegues morreu aos 34 anos, na manhã deste domingo (2), no Rio de Janeiro. O velório está marcado para ocorrer na segunda-feira (3), no Memorial do Carmo, também no Rio. Com informações do O Globo.

A morte de Flora foi informada por seu pai, o cineasta Cacá Diegues. A atriz travava uma luta contra um câncer no cérebro há três anos. Entre os trabalhos que ela atuou, estão "Deus Salve o Rei" (2018), "O Grande Circo Místico" (2017) e "Questão de Família" (2015).

O câncer da atriz foi identificado após ela ter que deixar as gravações da novela "Além do tempo" para operar às pressas um aneurisma.