Mileide Mihaile apresentará Brazilian Day nos EUA em setembro

Recém-chegada de Nova York, onde gravou o primeiro vídeo do seu canal no Youtube, Mileide Mihaile já tem data para retornar aos Estados Unidos. A digital influencer será apresentadora do Brazilian Day Newark, em Nova Jersey, em setembro.

No palco, a maranhense estará ao lado do ator Sérgio Marone e do apresentador Eduardo Pazzini. O evento terá também apresentações da baiana Margareth Menezes, o samba de Jairzinho e contos infantis de Tânia Khalill. O dia terá, ainda desfiles de moda, ações sociais, sorteios, aulas de dança, food park, entre outras atividades.

"Para mim está sendo uma grande honra e emoção participar desse evento tão simbólico para os brasileiros. Vou com toda a minha força, levando meu nordeste, meu Brasil da melhor forma", festejou Mileide. O evento anual acontece há 26 anos e celebra a Independência do Brasil.