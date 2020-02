Marcelo Adnet usa fantasia com referência a Bolsonaro em desfile pela São Clemente

O humorista Marcelo Adnet desfilou pela São Clemente na última segunda-feira (24) com uma fantasia que continha referências ao presidente Jair Bolsonaro. Na Sapucaí, Marcelo usou terno e peruca semelhante ao cabelo do presidente. A Escola apresentou o enredo "O conto do vigário", do carnavalesco Jorge Silveira.

O carro alegórico em que estava Adnet também continha expressões ligadas a Bolsonaro. Frases como "Acabou a mamata", "Ta ok", "A culpa é do Leonardo di Caprio" foram escritas em cartazes espalhados pelo carro.

Marcelo Adnet se fantasiou de Bolsonaro no desfile da São Clemente. Reprodução/Instagram

Durante o desfile, o humorista também fez flexões, exercício que o presidente já fez diversas vezes em agendas oficiais. Adnet também bateu continência, gesto militar usado por Bolsanaro, que também é capitão reformado do Exército.

Adnet confirmou que vai voltar a desfilar para a São Clemente no Carnaval 2021.