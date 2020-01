Lucas Lucco adota cadela que perdeu uma patinha após ser atropelada

O cantor Lucas Lucco, 28, já tem uma nova moradora em sua casa. É a Lupita, uma cadelinha que ele adotou em Campinas, no interior de São Paulo. Um momento de carinho entre os dois foi compartilhado na rede social do artista.



O animal não tem uma das patinhas traseiras porque se envolveu em um acidente com um trem. Esse foi um dos motivos que levaram o artista a querer adotá-la. "Passei em Campinas/SP para conhecer a minha nova filhinha. Ela ganhou um paizão", divertiu-se em uma rede social.



"A todas essas pessoas dedicadas às causas animais no Brasil. Obrigado! Sem vocês nem sei o que seria desses anjos com patas. Jajá ela vai poder ir para casa", publicou.

Lucco já tem outros cachorros em sua casa que farão companhia à Lupita. Um deles é um chow chow.