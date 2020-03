Influenciadora Shantal Verdelho e filho estão com coronavírus após casamento da irmã de Pugliesi

A influenciadora Shantal Verdelho e o filho Filippo, de apenas um ano, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Eles também estiveram no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, no último dia 7, em Itacaré, na Bahia.

Shantal contou em suas redes sociais que começou a se sentir mal na volta do casamento, o que a fez usar máscara durante a viagem. Os sintomas, no entanto, foram moderados, tanto com ela, quando com o filho, que chegou a ter febre baixa por dois dias e meio.

O diagnóstico saiu apenas na noite deste domingo (15). Sua família, no entanto, já estava em isolamento em casa, assim como alguns funcionários, como a babá de Filippo.

Apenas o teste do marido de Shantal, Mateus Verdelho, ainda não saiu, mas ele também está em isolamento.

Antes do resultado, a influenciadora e empresária já tinha comentado sobre a ansiedade que estava sofrendo: "É igual quando a gente acha que está gravida. Penso 'senti um negocinho aqui, acho que estou enjoada, acho que é gravidez', aí daqui a pouco penso 'estou me sentindo muito bem, acho que não estou não'".

"Não é um bicho de sete cabeças, mas tem gente que corre risco de vida [por conta da doença]. Então, se o mundo inteiro está tomando providências, vamos ter espírito cívico e ficar 14 dias em casa. Mas lembre que não é férias, é home office. Pense em longo prazo", alertou Shantal em suas redes sociais.

Também já testaram positivo para coronavírus a influenciadora Gabriela Pugliesi e a cantora Preta Gil, que estavam no casamento de Marcela Minelli. As duas estão bem, mas seguem em isolamento em suas casas.

Neste final de semana, a modelo Dani Souza contou que também passou por testes para confirmação da doença, mas eles deram negativo. Ela vive em Kiev, na Ucrânia, com o marido, o jogador de futebol Dentinho, e os filhos. Ela contou que ela e o filho, que apresentavam sintomas, estão apenas com gripe.

Entre os famosos que também já confirmaram estar com a doença estão Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, que contraíram Covid-19 na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais, o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

No Brasil, Di Ferrero também afirmou em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença, mas disse estar bem: "Estou me cuidando, vou ficar mais alguns dias isolado", disse.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.