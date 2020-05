Heloisa Périssé diz que voltar à TV com amigos foi propício para cura de câncer

Heloisa Périssé, 53, está livre do câncer nas glândulas salivares desde o mês de fevereiro. Mas muito da cura, segundo ela, se deve à sua fé e à possibilidade de atuar com amigos na TV. Na semana passada, a atriz retornou à TV com a quarta temporada da sitcom A Vila (Multishow), algo que a enche de orgulho após um momento difícil.

"Comecei a gravar no dia 6 de janeiro. As gravações me ajudaram a superar. Na época de voltar ao trabalho, me perguntaram se eu queria fazer. E eu respondi: 'Quero, não, eu preciso fazer'. Foi meu primeiro trabalho após enfrentar o câncer e foi providencial para mim, um trabalho onde você se alimenta muito. Entre amigos e comediantes, tudo muito propício para a cura", afirma Périssé.

A comediante faz um paralelo entre o que viveu em 2019 quando lutou contra a doença com o atual momento de pandemia do novo coronavírus que vivemos. Ela diz que toda essa apreensão que passa pela cabeça das pessoas pela Covid-19 também passava pela dela. "Situações que a vida impõe e não tem o que fazer a não ser se entregar a Deus. É como me falaram: 'talvez Deus estivesse me preparando para a pandemia'."

Todos esses momentos difíceis pelos quais passou não fizeram com que Heloisa Périssé. Pelo contrário, ela diz que renovou as suas forças. "O que eu tiro disso tudo é que a saída é para dentro. Você descobre um mundo interno. A gente fecha um olho e encontra a paz e todo entendimento", explica.

Desde a descoberta do câncer, em meados de 2019 até agora, Heloísa Périssé vem seguindo as mesmas orientações e recomendações. Ela já cuidava da alimentação antes e também praticava exercícios, o que continua igual. Portanto, o momento serviu para que a humorista tivesse a certeza de que estava no caminho certo.

"Hoje prefiro achar que a doença não foi para o meu mal, mas tudo vem para acrescentar. O que fará você tirar proveito não é a resistência, mas você abraçar aquilo. Não estou dizendo que é fácil nem que fiz isso com o pé nas costas. Mas é um exercício assim como a musculação, o tênis, o vôlei", explica a atriz.

"Quando você consegue entrar em sintonia fina com o corpo espiritual você aproveita e transforma aquilo que vive. Encaixa o golpe! E o que era para te derrubar você usa a seu favor", acrescenta.

Apesar de ser algo difícil no início, sobretudo após receber o diagnóstico, a atriz aponta que o caminho é importante para um melhor autoconhecimento. "Não quero que a tristeza tome conta da minha ida. Óbvio que, às vezes, não conseguia isso o tempo todo, era um processo. Abro meu olho para viver o agora e aproveitar tudo o que posso de forma inteira."

Quarentena e Futuro

Durante o isolamento social, Heloisa Périssé tem usado o seu tempo para conhecer mais sobre a própria casa. De acordo com ela, não há nenhum funcionário em sua casa e, por isso, é ela quem faz de tudo. "Descobri formas de limpar coisas, tenho um aspirador maravilhoso. Além do mais estou me descobrindo uma excelente cozinheira. Meu marido pegou coronavírus e ficou isolado de todos, eu não peguei. Não sei se eu já tinha muita química no corpo, mas não peguei", conta a atriz de forma bem-humorada.

Além da rotina da casa, a atriz trabalha com projetos para o futuro. Tem se familiarizado com textos que sempre quis e lido materiais que não conseguia antes por falta de tempo. Ela também escreveu um projeto para a Globo com o escritor e roteirista Antonio Prata, que já foi aprovado pela emissora, mas por enquanto deixado de lado por causa da pandemia.

"Vamos esperar voltar tudo ao normal para retomar essa conversa. É um seriado cômico e dramático, com bastante sofrência. Ainda não tem nome nem elenco, paramos tudo", conclui.