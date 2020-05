Gretchen fica noiva de saxofonista após dois meses de quarentena

A ex-dançarina Gretchen, 61, ficou noiva nesta sexta-feira (29), justamente no dia em que completa 61 anos. O noivo, o saxofonista Esdras de Souza, fez o pedido e ela aceitou. Ambos se conheceram em março e estreitaram os laços durante a quarentena.

"Fiquei surpresa e muito feliz. Esdras é de uma tradicional família evangélica e gosta de fazer as coisas bem certas e estamos noivos e felizes", declara a cantora que retornou a Europa para cuidar das filhas enquanto o noivo permanece em Belém do Pará.

Ao que tudo indica, este seria o 18 noivado de Gretchen, informação não confirmada por sua assessoria de imprensa.

Gretchen terminou um casamento de sete anos em janeiro de 2020 com o empresário português Carlos Marques. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. De acordo com nota oficial, o que permaneceria seria uma eterna amizade.

"Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente", dizia parte da nota.

Além da separação, o ano de Gretchen começou de uma forma conturbada. Ela perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem, ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou.

Ainda com relação ao filho Thammy, Gretchen teve de fazer um vídeo nas redes sociais criticando e excluindo pessoas homofóbicas. Alguns xingaram e ridicularizaram o rapaz em uma foto com o filho que acabara de nascer.