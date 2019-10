Gal Gadot é confirmada como convidada do Comic Con Brasil 2019, em São Paulo

A Comic Con Brasil anunciou, nesta segunda-feira (21), a participação da atriz Gal Gadot, 34, e da diretora Patty Jenkins, 48, no evento que acontecerá entre os dias 5 e 8 de dezembro, em São Paulo. Elas falarão sobre o novo filme da série "Mulher Maravilha", previsto para 2020.

Segundo comunicado dos organizadores, as duas participarão de um painel no dia 8 de dezembro, onde também será apresentado o primeiro trailer do longa "Mulher-Maravilha 1984". Dessa vez, a história do filme se passará nos anos 1980 e a heroína vai enfrentar um novo inimigo: a Mulher-Leopardo.

O primeiro filme solo da Mulher-Maravilha estreou em 2017, já com a israelense Gal Gadot no papel principal. A personagem também apareceu "Batman vs Superman: A ordem da justiça" e "Liga da Justiça". Já a diretora e roteirista Patty Jenkins trabalhou em "Monster" (2004) e foi indicada ao Emmy em 2011 da série "The Killing".

Conhecida como o maior festival de cultura pop do planeta, a CCXP19 chega a sua sexta edição neste ano. Segundo os organizadores, ele recebeu 262 mil visitantes em 2018.