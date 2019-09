Ex-integrante do 'Pânico', 'Mendigo' é procurado pela polícia, diz programa de TV

O humorista Carlinhos Silva, o "Mendigo do Pânico", está sendo procurado pela Polícia. Conforme o programa Balanço Geral, da Record, ele.está na mira das autoridades por dever pensão à mãe de seu filho, de 8 anos, que teve com a assistente de palco Aline Hauck.

Carlinhos já havia falado a respeito do assunto em setembro de 2018, quando afirmou que não pretendia pagar o valor devido. "Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem, cara. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho", disse ele.

A legislação brasileira diz que o não-pagamento da pensão alimentícia pode acarretar em prisão de um a três meses.