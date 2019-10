Escritora cearense Lisiane Forte lança "Zonas Abissais", livro que abraça mergulhos interiores

Lisiane Forte sabe que a palavra é, sobretudo, nômade: brota onde tiver que brotar. E nunca nasce sozinha, desprendida. Para tornar-se expressão, junta-se a um universo maior de referências e gentes, dizeres e silêncios. Escrever, ao passo que tão pessoal, é gesto coletivo.



“Para mim, nunca foi um ato solitário. Sempre escrevo com algo que está ali, presente. Às vezes, são memórias tão vívidas que as palavras escorrem suadas pelos meus dedos. Sinto cada uma delas chegando e nunca escrevo sozinha. A escrita tem uma alma e não uma mente que mente”, explica.

Ao mesmo tempo, registrar em verbos também depreende muitos mergulhos. E, nesse sentido, não faltam imersões no novo livro de autoria da escritora e psicóloga. Publicado pela Aliás Editora, “Zonas Abissais” chega às mãos do público nesta quinta-feira (10), às 19h, em evento de lançamento na Matinê 12.

E já vem com uma inovação: dez por cento do valor arrecadado com a venda será concedido para que a Aliás possa publicar livros de mulheres que ainda não conseguiram ter os escritos em brochura.

"Zonas Abissais" é o segundo livro de Lisiane Forte, após "Liames" Foto: Bruna Sombra

“Será uma escolha bem específica e visível para as pessoas. No meu caso, estarei ajudando a escritora Argentina Castro a publicar o próximo livro dela. E ela, por sua vez, escolherá outra mulher, muito baseado em nossos afetos e na linha editorial da casa”, afirma, dando detalhes do inovador projeto que vai se iniciar com o evento de lançamento do exemplar.

Inspirações

Foram dois anos de feitura do material. Lisiane conta que trazer o título à tona foi como ter parido uma segunda cria, nascida da mais plena consciência. “Eu já não tinha mais o receio de ser mãe, pois já o havia sido”, sublinha, ao citar o primeiro livro, “Liames”, publicado pela Premius Editora.

De fato, é perceptível o lançar-se da poeta ao profundo de si, sem medos e amarras, nessa nova empreitada. E como não é de estar sozinha, ela ainda potencializa, no caminho, a essência do feminino, descortinando confissões, angústias, alegrias e forças por meio de versos lapidados por uma atenta e perspicaz ourives. Agudo enlace com o universo de tantas.

“Existem várias maneiras de imergir e lidar com as inspirações. Só quando entramos em contato com as experiências, porém, é que ‘mergulhamos de cabeça’ e escolhemos um caminho que é perpassado pelo outro. Esse processo é longo, exige maturidade, reflexão e conexão com as vivências. O que está por detrás de nós, de nossas falas, sombras e movimentos, me interessa mais”.

Essa atenção pelas minúcias revela-se já no título. Na biologia marinha, zonas abissais são descritas como a região mais profunda do oceano, variando entre 2 mil e 6 mil metros. Trata-se de um ambiente frio, escuro, cujos seres que a habitam são temidos desde a baixa Idade Média. E é justamente nesses dados que se encontram as questões de Lisiane.

“Quem poderia compreender os seres abissais que vivem em até 4 mil metros abaixo da superfície e que conseguem sobreviver a esmagadoras pressões? O que os fazem livres em mundos abissais?”, questiona a psicóloga.

Ilustrações de Raisa Christina integram a publicação

Itinerários

Não à toa, “Zonas Abissais”, o livro, mune-se de itinerários pelo mar para bradar suas reminiscências. Tudo é feito onda, que vem, brava, e colide com o interior da audiência. Linhas como “Eu não quero ser tarde demais para as coisas intranquilas” e “Ainda escuto vozes e desperto feras” comprovam isso de modo sempre urgente, inspirado. Belo.

Junto a elas, as viscerais ilustrações de Raisa Christina complementam o panorama poético, de braços dados com as ora leves, ora tempestuosas marés escritas. A obra ainda tem prefácio assinado pela poeta Nina Rizzi e apresentação da escritora e editora Anna K. Lima.

Fotografias de Bruna Sombra complementam o time de ofícios de mulheres na publicação, unidas em prol de ecoar o indizível do âmago humano, afoito em descobertas e novos fôlegos para viver e sobreviver.

“Toda mulher tem uma ‘lógica’ própria de ser no mundo. E descortinar essas trilhas impostas pela sociedade, de dentro de uma cultura que impõe te definir e, mesmo assim, ver por detrás dos véus todos, das várias camadas das quais fazemos parte, nos tornam seres que rompem com o destino”, considera a autora.

“Talvez, feito os seres mutantes que nos dizem, há séculos, das criaturas abissais. Ser acolhida por outras mulheres, essas que me fizeram elas, foi um dos grandes passos para que a minha escrita fosse cada vez mais minha e representativa nessa sociedade”.

Que “Zonas Abissais” seja lido, então, com fôlego demorado. Porque, quando pensar em imergir, ele estará contigo.

Serviço

Lançamento do livro “Zonas Abissais”

Nesta quinta-feira (10), às 19h, na Matinê 12 (Av. 13 de maio, 1422, Fátima). Gratuito. Dez por cento do valor arrecadado com a venda do livro será concedido para que a Aliás Editora possa publicar livros de outras mulheres.

Zonas Abissais

Lisiane Forte

Aliás Editora

2019, 88 páginas

R$ 30