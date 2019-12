Escritor cearense Majela Colares lança livro que propõe re-humanização da sociedade pela poesia

De acordo com a mitologia egípcia, Bennu foi precursor da criação do mundo. A partir de um grito dado pela ave, quebrou-se o silêncio do cosmos e tudo foi definido na Terra, determinando o que haveria ou não no plano mais básico da existência.

Encarado como a "Fênix dos egípcios" - tendo em vista que, a cada 500 anos, ele ressurge das próprias cinzas para renovar a vida coletiva - o pássaro está no título do novo livro do cearense Majela Colares, com lançamento marcado para esta quinta-feira (12), às 19h, na Livraria Lamarca.

A presença é justificada. "O Retorno de Bennu", conforme o próprio autor, é uma obra-convite à revisão de conceitos por parte da sociedade para fazer emergir novas perspectivas. Tudo por meio da poesia.

"O meu Bennu vem mais no sentido de mostrar para o homem que é preciso haver uma re-humanização a partir da criação de novos conceitos e quebra de paradigmas", dimensiona Majela.

O exemplar, publicado pela Ateliê Editorial a partir de esmerado trabalho com o design e edição, é dividido em quatro partes - Percepções, Alumbramentos, Confluências e Lampejos. Em cada um deles, seja por meio de prosa poética, aforismos ou poemas, o escritor passeia por várias questões que imergem no contemporâneo, como nos versos de "Sutil Segredo", por exemplo, em que o autor escreve:

a força dos terremotos/ os tempos mais ignotos/ estremecem no meu grito/ esses monstros guardam medo/ do meu mais sutil segredo/ que dorme em meu infinito

Reunião

No lançamento, a apresentação será feita pelo professor Carlos Vazconcelos. Majela, por sua vez, também deverá comentar a obra, focando no processo criativo para a feitura do livro, de modo que os pensamentos reunidos em brochura possam ganhar novos contornos.

"O homem está vivendo um dos momentos mais superficiais da história humana ao se tornar paulatinamente uma máquina, se auto-destruindo e minando as formas de pensar", avalia o autor. "O livro, então, valida que o sentimento que pode causar uma transformação interior no homem é o amor e a linguagem é a poética".

Décimo segundo livro assinado por Majela, "O Retorno de Bennu", para além das perspectivas do próprio literatura, também chega às mãos do público chancelado por importantes nomes. O poeta, ensaísta e crítico literário Antonio Carlos Secchin avaliou:

"Na consistente trajetória de Majela Colares, 'O Retorno de Bennu' é nítida demonstração das qualidades do autor, que demonstra grande domínio técnico e elevado teor criativo".

O também ensaísta, crítico literário e de arte André Seffrin também dimensionou o valor da publicação. Segundo ele, é um "livro intenso e belo. Livro de maturidade. O pano de fundo mitológico e por vezes bíblico é de uma pujança extraordinária".

Serviço

Lançamento do livro "O Retorno de Bennu"

Nesta quinta-feira (12), às 19h, na Livraria Lamarca (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

O Retorno de Bennu

Majela Colares

Ateliê Editorial

2019, 178 páginas

R$ 43