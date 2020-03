Equipamentos culturais geridos pela Prefeitura têm programações canceladas por conta do coronavírus

A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) anuncia o cancelamento da programação dos equipamentos públicos culturais do município pelos próximos 15 dias, a contar da última terça-feira (17). A medida reforça a prevenção da proliferação do coronavírus e atende a determinação de decreto publicado no Diário Oficial do Município.

Entre os espaços culturais afetados estão a Vila das Artes, o Mercado dos Pinhões, o Mercado Cultural dos Pinhões, o Mercado da Aerolândia, o Centro Cultural Belchior, o Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, o Teatro São José, o Memorial do Paço, além das bibliotecas públicas municipais Dolor Barreira, Cristina Poeta e Herbênia Gurgel. Os eventos nesses espaços serão suspensos, exceto as atividades gastronômicas.

A Secultfor ressalta ainda que as atividades administrativas da própria pasta e dos equipamentos serão mantidas.

As ações previstas no âmbito municipal contemplam ainda alterações na logística do transporte público, da Educação, da Saúde e da fiscalização.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.