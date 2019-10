'Comida raiz': Os 4 pratos mais pedidos por turistas em mercados de Fortaleza

No dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino. A data foi oficializada com a lei nº 14.952, de 13 de julho de 2009, na cidade de São Paulo. Em Fortaleza, no Mercado Central, o típico nordestino do interior é quem move a cultura e a economia do Centro de Fortaleza.

Para quem chega aqui, provar da 'culinária de mercado' é visita certa para muitos turistas, que desejam conhecer toda a diversidade cultural gastronômica típica da nossa região. O Verso visitou os mercados São Sebastião e Central para saber dos comerciantes quais os pratos mais pedidos por turistas brasileiros e estrangeiros e agora indica os locais.



1. Cabeça de carneiro

O prato pode assustar, mas agrada o paladar Foto: Natinho RodriguesSVM

O prato pode parece estranho, mas o sabor forte agrada a maioria dos turistas. A iguaria é carregada de bastante alho, pimentão e cebola. Dona Irene Semente, 50, comercializa o prato por R$ 13 no Restaurante São Francisco, localizado no Mercado São Sebastião. O pedido é acompanhado de arroz, cuscuz, feijão e salada.

A mãe de Dona Irene foi uma das pioneiras na venda da buchada no Mercado. Prato serve até duas pessoas.

2. Panelada

Boa parte dos turistas gostam do prato acompanhado de cuscuz Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Feito com bucho e tripas de boi, a panelada também pode levar patas e linguiça de bovinos. Este tradicional cozido tem um tempero forte, com pimentas, cheiro verde, sal e alho, além de levar pimentão e tomates.

No Iguatu Restaurante, o prato é vendido por R$ 13. O caldo quente da panelada é bem degustado com uma porção de cuscuz. O pedido serve até duas pessoas.

3. Carne de Sol

O público gosta de acompanhar a carne de sol com macaxeira frita Foto: Natinho Rodrigues/SVM



No Ceará, não tem para filé trinchado. O pedido é carne do sol trinchada. Com arroz, salada e farofa o restaurante Le Pritas, no Mercado Central, oferta o prato por R$ 50.

O paulista César Dantas, residente de Fortaleza há 20 anos, conta que o público gosta do pedido acompanhado de batata ou macaxeira frita. O prato serve até duas pessoas.

4. Peixada

A mistura do peixe com ovos e batata agrada o paladar dos turistas Foto: Natinho Rodrigues

Vir ao Ceará e não comer do peixe é mesmo que não ter vindo. Com um caldo bastante temperado, o prato é acompanhado de arroz ou baião com tomate, cebola e pimentão a gosto.

No Restaurante Central, localizado no Mercado Central, a iguaria é feita com o peixe beijupirá. Uma família de sobralense é quem serve os turistas e comanda o espaço no Centro de Fortaleza. O local oferta comida no peso por R$ 45 o quilo.



SERVIÇO



Mercado São Sebastião

Rua General Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro

Horário: 5h às 16h30

Informações: (85) 3051-1651

Mercado Central

Av. Alberto Nepomuceno, 199

Horário: 5h às 16h30

Informações: (85) 3454-8586