Chá em Fortaleza: conheça nove lugares para apreciar a bebida

Quando o assunto é chá, com certeza o costume inglês de tomá-lo às 17h, vem a cabeça da maioria. O hábito, no entanto, teve seu ponto de partida na Ásia, mais precisamente na China. Passando de continente a continente, o chá chegou ao Brasil e divide o espaço com o café, sendo também indicado para dores de cabeça ou como calmante, por exemplo.

O Dia do Chá, porém, é comemorado no dia 15 de dezembro como uma forma de chamar atenção para os problemas que afetam a sua produção. E claro, outra maneira de valorizar a bebida é degustando-a. Confira a lista de lugares para tomar um bom chá em Fortaleza:

Confeitte Casa de Chá e Doces Finos

A casa oferece também opções de lanches que acompanham os chás FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Dentre as opções estão o chá matte, preto, vermelho, de camomila, capim santo, erva cidreira, frutas vermelhas, boldo e hortelã. O carro chefe da casa é o chá gelado vermelho, com valor de R$6,90, sendo a sonda italiana a mais diferente, com custo de R$8,90. Pode ser de pêssego, maçã, morango e framboesa. A casa oferece também opções de lanches que acompanham os chás, como bolos, cuscuz e tapioca.

Endereço: Rua Cândido Portinari, 61, Cambeba

Horário: terça a sábado, de 12h às 20h

Torra Café

O local oferece ainda uma carta de chás especiais FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

No cardápio do Torra Café, os mais populares são os chás verde, branco, preto, amarelo e escuro, mas também há as opções de infusões de frutas e flores. O local oferece ainda uma carta de chás especiais, por tempo limitado, que os proprietários conhecem durante viagens. O blend de chá branco, com pétalas de rosas e pimentas é uma dessas seleções.

O preferido dos clientes é o jardim secreto, que leva chá verde, pétalas de rosa, uva, maçã e cranberry, no valor de R$10. A opção mais diferente fica por conta do chá preto defumado, de origem chinesa, que pode ser consumido na xícara ou usado para fazer o quiche. Esse chá custa R$13,90.

No Torra Café, o mais indicado é acompanhar a bebida com salgados ou doces.

Endereço: Rua Marcos Macêdo, 827, Aldeota

Horário: as terças-feiras, de 9h às 17h

Benévolo Café

Dos mais diferentes, o chai se destaca FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Um dos preferidos dos clientes é o chá de capim santo, vendido por R$8,90. Porém, o local dispõe ainda dos chás de cidreira, erva doce, hortelã, gengibre, hibisco gelado, matte e a versão gelada do queridinho. Dos mais diferentes, o chai se destaca com a sua receita de leite, cravo, cardamomo, açúcar e chá preto, no valor de R$11,90. As opções indicadas para acompanhamento são omelete, crepioca e crepe.

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1083, Meireles; Av. Monsenhor Tabosa, 688, Centro; Rua Núbia Barrocas, 1300, Parque Manibura

Amika Coffeehouse

Os acompanhamentos podem ser bolo, quiche ou cookie FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

As infusões são o grande destaque da Amika Coffeehouse. O Amor de Verão, Um por Todos e Pitta estão entre as mais pedidas. Dos chás convencionais, são os mais escolhidos pelos clientes o verde, branco, preto e amarelo, com preços que variam de R$10 a R$20. Os acompanhamentos podem ser bolo, quiche ou cookie.

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1136B, Meireles

Horário: terça a domingo, de 13h às 21h

Le The 103 Casa de Chá e Forneria

O carro chefe da casa é o Le The 103 que tem um tom azulado FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O Le The 103 Casa de Chá e Forneria oferece chás branco, preto, verde, além da Camellia sinensis, que deu origem a todos os chás. O carro chefe da casa é o Le The 103, feito com chá branco e um segredo especial que deixa a sua coloração em um tom azulado. Outra opção é o Chá da Tarde, inspirado na cultura inglesa, composto por um prato duplo com 5 salgados, 5 doces e um bule de chá da preferência do cliente.

Endereço: Rua Francisco Xerez, 103, Patriolino Ribeiro

Horário: terça a domingo, de 16h às 22h

Tea Shop

o chai latte é o principal da Tea Shop FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Das opções mais diferentes, o chai latte é o principal da Tea Shop. Feito por uma mistura de chá preto puro com infusão de especiarias, leite, canela e anis estrelado, a bebida custa R$12,50. Também estão no cardápio os chás verde, preto, vermelho, branco e azul. Bolo, quiche e mini tortas são o que os clientes mais escolhem como acompanhamento.

Endereço: Shopping Iguatemi, 85, Edson Queiroz

Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingo de 13h às 21h

Moncloa Tea Boutique

O mais pedido dos consumidores é o Berlim FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Infusões de ervas, frutas, blends de chá verde, branco, preto, pu-erh, oolong e rooibos são as principais opções do Moncloa Tea Boutique. O mais pedido dos consumidores é o Berlim, que leva na receita mirtilo, maçã, mamão, abacaxi, cranberry, kiwi e pitaya. Esse chá pode ser vendido para tomar no local, tanto nas versões quente, por R$9,90, e gelado, por R$11,90, além da lata de 65g no valor de R$57,90. As opções de acompanhamento da casa são macaron feitos de chás, bolinhos fit e salgados.

Endereço: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h, domingo de 13h às 21h

Le Pain Le Cafe

As opções podem ser servidas geladas ou quentes FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Os blends vermelho intenso, rosé e banana tropical são os destaques. O primeiro é feito com hibisco, maçã, morango e framboesa desidratada. O rosé leva pedaços de tangerina, maçã, amora silvestre, capim limão e folha de eucalipto. A receita da banana tropical é composta por banana, abacaxi, amora, mirtilo e framboesa. As opções podem ser servidas geladas por 13,90 com 300ml, quentes por R$11,90 com 300ml e quentes por R$19,90 com 600ml.

Endereço: Rua Professor Dias da Rocha, 670, Meireles; Rua Monsenhor Catão, 1430, Dionísio Torres

Sablé Diamant

Os chás são feitos no local, porém a erva vem de outro estado FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O chá principal é o Ella, nome da neta de um dos sócios do Sablé Diamant. A receita é feita com infusão de frutas, cereja, cranberry, kiwi, maçã e flocos de coco desidratado. A opção é vendida por R$16,90. Os chás são feitos no local, porém a erva vem de outro estado. O cliente pode escolher os acompanhamentos, mas os produtos salgados são os mais indicados.

Endereço: Rua Dr. José Lourenço, 1414, Aldeota

Horário: de segunda a sábado de 7h30 às 20h30, domingo de 10h30 às 20h30