Cearense Ludmilla Holanda é eleita Miss Plus Size Nacional 2019

A modelo cearense Ludmilla Holanda, 26 anos, natural de Horizonte, é a vencedora do Miss Plus Size Nacional 2019. Wal Páscoa, 46 anos é outra representante do Estado que trouxe o título na categoria Sênior.

O concurso que consagrou Ludmilla como a mais bela mulher do universo Plus Size aconteceu no sábado (30 de novembro), no Novotel Porto Atlântico, no Rio de Janeiro.

Na disputa pelo título, Ludmilla competiu com outras 26 candidatas, representantes de todos os Estados. Após a divulgação do resultado, Ludmilla recebeu a faixa das mãos da jornalista e também cearense Talita Reis, eleita em 2018.

Na sequência, Lidmilla Holanda foi coroada Miss Plus Size Nacional 2019 pelo organizador do evento, Eduardo Araújo. Com a vitória de Ludmilla, o Ceará consagra-se bicampeão em 2019. Além disso, a capital cearense será a sede do concurso no ano de 2020.

Emocionada com a vitória, Ludmilla afirma que a conquista é a realização de um sonho. A miss aproveitou a ocasião para enaltecer as concorrentes e afirmar sua felicidade por ser a porta voz de tantas mulheres empoderadas. Ela também comentou a força que tem como cearense ao enfrentar o preconceito.

"Escolhi me aceitar. Não é a magreza ou a gordura que vai dizer se uma pessoa tem saúde ou não. Somos lindas do nosso jeito. Eu já escutei muita coisa horrível, como 'teu rosto é lindo, mas você precisa emagrecer'. Cheguei a emagrecer 20 quilos porque um ex-namorado não me aceitava. Sofri muito bullying. Mas tudo isso serviu para me fortalecer e me dar coragem pra representar todas as plus sizes do Brasil", desabafou a nova Miss Plus Size Nacional.

As cearenses Ludmilla Holanda e Wal Páscoa foram as vencedoras do Miss Plus Size Nacional 2019, nas categorias principal e sênior. Foto: Marcos Salles

Wal Páscoa também expressou emocionada sobre sua conquista na categoria Sênior, para mulheres acima dos 41 anos."Tenho 46 anos e o sentimento que habita em meu coração é gratidão por ter participado de um renomado concurso como o Miss Plus Size Nacional", afirmou Wal.