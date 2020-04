BBB 20: Mari Gonzalez é a 16ª eliminada com 54,16% dos votos em paredão triplo com Manu e Babu

Com 54,16% dos votos, Mari Gonzalez foi a 16ª participante eliminada do BBB 20 em paredão triplo com Manu e Babu. A eliminação foi realizada na noite desta terça-feira (21) em programa ao vivo exibido na TV Globo. A segunda mais votada pelo público para deixar o programa foi Manu Gavssi, que recebeu 41,26% dos votos. Em seu 9º paredão, Babu Santana foi o menos votado, com apenas 4,58%.

Com a saída de Mari, o top 4 da casa mais vigiada do Brasil é formado pelas sisters Rafa, Thelma, Manu e o brother Babu. A eliminação de Mari causou surpresa entre os participantes, porém a sister afirmou em entrevista a Thiago Leifert que já estava preparada para esse momento.

Paredão

O paredão que definiu a eliminação desta semana foi formado no domingo (18) logo após a saída da mineira Ivy, que deixou a casa com 74% dos votos. Após prova de sorte, Rafa foi coroada com a liderança e indicou Mari direto para a berlinda.

Em votação aberta na sala, Manu recebeu três votos da casa: Rafa, Babu e Thelma e a própria Manu votou em Babu. Em seguida, o apresentador Tiago Leifert anunciou que haveria contragolpe da pessoa mais votada pela casa. Manu então chamou Babu para completar o trio de emparedados.