'BBB 20': Boninho fala sobre a data de estreia da Casa de Vidro

O diretor Boninho, da Globo, respondeu a fãs sobre a data em que a Casa de Vidro do BBB 20 deve ser mostrada ao público, assim como seus participantes. Segundo ele, o fato ocorrerá na próxima semana, de 2 a 8 de fevereiro.

"Cadê a Casa de Vidro?", questionou uma seguidora, para resposta de Boninho nesta segunda-feira, 27: "Próxima semana". Outra também fez uma pergunta semelhante: "Casa de vidro nessa semana ou na outra?". "Na outra", informou Boninho.



A Casa de Vidro esteve presente no BBB 9, BBB 11 e BBB 13, além de uma menção especial ocorrida na novela Amor à Vida, em 2014, em que a personagem de Tatá Werneck, Valdirene, é escolhida para participar do Big Brother Brasil.



Boninho também deu indícios sobre quando ocorrerá o primeiro "jogo da discórdia" do programa neste ano.