'Bacurau' tem sessões de pré-estreia em Fortaleza neste sábado (17)

Premiado no Festival de Cannes deste ano, o longa brasileiro "Bacurau" terá sessões de pré-estreia em cinemas de Fortaleza, neste sábado (17), no UCI Iguatemi, no Cinépolis Rio Mar Fortaleza e no cinema do Dragão do Mar.

A estreia oficial do filme está programada para o dia 29 de agosto. Antes disso, marca a abertura do 47º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 16 a 24 deste mês.

"Bacurau" foi escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornele e traz no elenco os cearenses Silvero Pereira, Rodger Rogério e Uirá dos Reis. A atriz Sônia Braga dá vida à protagonista.

A produção de aventura e ficção científica retrata a história de uma comunidade do sertão brasileiro que enfrenta a perda de Dona Carmelita, uma moradora muito querida por todos. Logo em seguida, a comunidade percebe que não consta mais nos mapas.

Serviço:

Pré-estreia "Bacurau"

Sábado (17)

No UCI Kinoplex Iguatemi, às 21h

No Cinema do Dragão, às 22h

No Cinépolis Rio Mar Fortaleza, às 22h