Após Bianca negar assédio, produção decide manter Petrix no BBB 20

A primeira festa do BBB 20, que aconteceu na sexta-feira (24), continuou a render assunto na edição deste domingo (26) do reality. Logo no início da atração, o apresentador Tiago Leifert falou sobre duas polêmicas que aconteceram naquela noite: o suposto assédio de Petrix a Bianca e o empurrão que Boca Rosa deu em Rafa.

Para desfazer qualquer mal-entendido, as influenciadoras foram chamadas separadamente ao confessionário e questionadas sobre os fatos. Primeiro, Bianca disse que se lembrava de ter dançado um xote com Petrix e que ele a abraçou no final da música. Após ser questionada se em algum momento havia se sentido incomodada com a abordagem do atleta, Boca Rosa foi categórica ao afirmar que não houve assédio, apenas uma tentativa do ginasta em animá-la.

Petrix tocou nos seios da influencer enquanto ela estava alcoolizada. Reprodução

Já Rafa ao falar sobre a discussão que teve com Bianca, disse que foi empurrada, sim, mas que não havia razão para que a colega de confinamento fosse expulsa, pois ela agiu sob efeito do álcool. As duas se desentenderam, após a carioca questionar a razão pela qual Rafa não a seguia nas redes sociais. A mineira reagiu, acusando Boca Rosa de ser estrategista.

A retomada nas polêmicas aconteceu graças a manifestação dos internautas que se mostraram revoltados com as atitudes dos dois participantes. Leifert agradeceu pela preocupação, disse que a produção, além de conversar com os envolvidos, reavaliou as imagens e decidiu que não havia necessidade de eliminar nem a influenciadora nem o atleta.