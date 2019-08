Anitta deixa briga de lado e elogia Pablo Vittar: 'Canta melhor que eu'

Mesmo brigadas, Anitta, 26, não deixou de elogiar Pabllo Vittar, 24. A brasileira deu entrevista para a revista britânica Dazed e disse que a drag queen dança muito bem e canta melhor que ela.

"Eu a convidei (referindo-se a faixa "Sua Cara") para mostrar às pessoas: ela canta bem demais - melhor que eu, na verdade -, ela dança, é super legal, é linda e é uma drag queen e merece respeito", disse a artista.

O artigo, que busca mostrar argumentos e o caminho traçado por Anitta que a fizeram se tornar a "maior estrela da música pop brasileira", aborda ainda a vida pessoal e a sexualidade da dona de "Vai Malandra" (2018).

A cantora afirma que todo o seu trabalho é feito para que as pessoas se divirtam e pensem sobre todos os assuntos. Então, agregar para suas músicas, uma representação muito forte da comunidade LGBT, como uma drag queen, é muito importante para o seu trabalho, mesmo ela já fazendo parte dessa comunidade.

"Meu lance não é apenas fazer música para as pessoas se divertirem e dançarem. Eu gosto de fazer as pessoas discutirem as coisas e pensarem diferente. Eu tenho um grande público LGBT, e eu sou bissexual - mas quando você me vê, se eu não disser que sou bissexual, eu não tenho a representação física da comunidade LGBT", disse Anitta.

"É diferente quando você é uma drag queen. Eles não são tratados com seriedade ou como pessoas talentosas. Então, quando convidei Pabllo para "Sua Cara" e a ideia era educar as pessoas sem que elas sentissem que estavam sendo educadas. Foi super indireto", finalizou a cantora, referindo-se a faixa que gravou ao lado de Pabllo e o produtor Diplo.