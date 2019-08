Alimentação e ansiedade: descubra quais alimentos podem ajudar a combatê-la

A ansiedade é algo presente na rotina de milhares de pessoas e, quando excessiva, pode interferir na saúde física e mental de quem apresenta, inclusive na alimentação, já que uma compulsão alimentar pode ser desenvolvida.

A nutricionista Cintya Bassi explica que nesses casos é comum recorrer aos alimentos como uma válvula de escape. "É comum pensarmos que somos merecedores da comida após enfrentarmos algum problema. Esses alimentos funcionam como ‘confort food’ (comida de conforto), trazendo um alívio imediato às sensações ruins”, conta.

Entre os alimentos que devem ser evitados estão os que têm efeito estimulante no organismo, como refrigerantes, energéticos, bebidas alcoólicas, chá preto e café, além de doces industrializados, salsichas e embutidos.

Outra recomendação da nutricionista é reduzir o consumo de carne vermelha, que possui substância produtora de adrenalina, que causa agitação.

É importante, portanto, buscar alimentos que combatam os sintomas, como a jabuticaba e a uva que são ricas em vitaminas do complexo B e ajudam no bom funcionamento do sistema nervoso.

Confira outros alimentos liberados: