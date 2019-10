Agenda Cultural em Fortaleza: programação traz show de Daniel e espetáculo com Mônica Martelli

O mês de novembro inicia com novidades na programação cultural da capital cearense. A atriz Mônica Martelli e o cantor Daniel desembarcam em Fortaleza para apresentarem seus novos trabalhos tanto no teatro como na música. Tributos a Amy Winehouse, Whitney Houston e Michael Jackson trazem os clássicos sucessos dos cantores que marcaram gerações. O destaque das exposições fica por conta da abertura da Exposição Arte Sob o Microscópio, seguida de palestra com a fotógrafa Lia de Paula e apresentação do Grupo de Violoncelos. Confira a lista do Verso:

Música

Show Daniel

O cantor performa um clima mais intimista no show FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (1), às 21h, no Teatro RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: de R$200 a R$500. Vendas no site. (3066.2000)

Daniel apresenta seus grandes sucessos em novos conceitos e explora ao máximo seus potenciais no show “Versões de Mim”. A concepção artística começa com um palco planejado para atender aos diversos climas que o show tem: desde o mais intimista até os momentos mais animados e de grande emoção. Os bailarinos e as animações dos painéis de led, em diversos momentos do show, estarão se complementando, ressaltando a atuação do ballet sem tirar o destaque principal, que é o cantor Daniel em cena.

Show Rubel

O cantor tornou-se um dos mais requisitados e respeitados da nova música brasileira FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (31), às 20h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos esgotados. (3101.2583)

A nova turnê de Rubel, voz e violão, dos discos Casas e Pearl, chega a Fortaleza. O artista é um dos principais nomes da nova Música Popular Brasileira. Em 2018, foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor disco de rock ou música latina em português, pelo disco “Casas”. O cantor e compositor do Rio de Janeiro, hoje com dois álbuns no currículo, tornou-se um dos mais requisitados e respeitados da nova música brasileira, conquistando críticas positivas e ultrapassando a marca de 30 milhões de visualizações com o clipe da canção “Quando Bate Aquela Saudade”.

Show Joanna - De Volta Ao Começo

O show comemora os 40 anos de carreira da cantora FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (1), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$40 a R$100. Vendas no site . (3099.1290)

O show celebra os 40 anos de carreira da cantora e a glória de uma artista singular, que trafega com muita tranquilidade por vários géneros musicais. A proposta é de uma apresentação alegre e contagiante, com a energia de quem aprendeu muito nas caminhadas de três décadas andarilhando musicais por todo o Brasil.

Show Dingo Bells

O grupo traz o vinil do segundo álbum de estúdio para o show na capital cearense FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (31), às 20h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Centro). Ingressos: R$20 antecipado e R$25 na hora do show. Vendas no site. (3109.5390)

A banda DingoBells se apresenta em Fortaleza, trazendo o vinil do segundo álbum de estúdio “Todo Mundo Vai Mudar”. Na setlist do show, estarão as músicas “Sinta-se em Casa”, “Eu Vim Passear”, “Dinossauros”, “Todo Mundo Vai Mudar” e “Tudo Trocado”, além de outros sucessos.

Uma Saudação a Amy Winehouse

A escolhida para interpretar a grande diva é a mineira Samantha Ayara FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (2), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

O espetáculo faz parte da turnê nacional em memória aos 8 anos sem Amy Winehouse. A escolhida para interpretar a grande diva é a mineira Samantha Ayara, grande vencedora da edição 2017 do The Voice Brasil. A cantora é conhecida por sua grande potência vocal e semelhança com a voz de Amy. Os fãs podem esperar grandes sucessos como “Back to Black”, “Just Friends”, “You Know I’m Not Good”, além de uma sessão dedicada especialmente a grandes cantores que influenciaram na carreira de AMY como George Michael, Frank Sinatra, Elton John, Queen e muito mais.

Uma Saudação a Whitney Houston

O repertório conta com clássicos da cantora americana FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (3), às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$80. Vendas no site. (3099.1290)

O espetáculo apresenta Mylena Jardim, grande vencedora do The Voice Brasil 2016, como intérprete de Whitney Houston. Os figurinos do show serão réplicas idênticas aos usados por Whitney com criação da estilista Iris Goya. O repertório conta com clássicos como “I Have Nothing”, “Greatest Love of All”, “Run to You”, “I Will Always Love You”, e outros grandes clássicos.

Tributo ao Rei do Pop

A produção é composta por elementos que estavam presentes nas apresentações de Michael Jackson FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (1), às 20h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia). Vendas no site. (3403.7001)

Rodrigo Teaser desembarca em Fortaleza com musical “Rodrigo Teaser - 10 anos sem Michael Jackson”. A programação do show conta com um repertório cheio de grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White”, entre outros. A produção é composta por elementos importantes que estavam presentes nas apresentações de Michael Jackson, como efeitos pirotécnicos e especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para o momento. As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, são reproduções exatas dos shows originais do astro.

Estesia convida Ronaldo Correia de Brito

Estesia é um espetáculo imersivo, amparado por recursos tecnológicos FOTO: REPRODUÇÃO/ THIAGO GUILLEN

Quinta (31), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Estesia é um encontro do duo de produtores musicais, Pachka (Miguel Mendes e Tomás Brandão), com o cantor e compositor Carlos Filho e o iluminador cênico Cleison Ramos, que em conjunto elaboraram e realizam um espetáculo imersivo, que amparado por recursos tecnológicos convida o público a acompanhar de dentro do palco uma experiência híbrida de som e luz. Em perfeita simbiose, o escritor Ronaldo Correia de Brito lê e interpreta textos selecionados de seus romances, contos, novelas, crônicas e peças de teatro, todos gravitando por livros e cidades, numa fricção luminosa e sonora.

Show Rosas do Porto

Bárbara Sena, Luiza Nobel, Luh Livia, Beatriz França, Mona Gadelha e Taliza Luz se apresentam com composições próprias e de vozes já conhecidas FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (31), às 19h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Gratuito. (3219.5865)

No último dia deste mês, o Porto Iracema realizará mais uma edição do Show Rosas do Porto, dentro da campanha que mobiliza todo o País no combate ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Bárbara Sena, Luiza Nobel, Luh Livia, Beatriz França, Mona Gadelha e Taliza Luz apresentarão ao público composições próprias e de vozes já conhecidas como Rita Lee, Cazuza e Vange Leonel. O show, realizado pelo Laboratório de Música da Escola, também celebra a participação feminina nas atividades socioculturais do País e a resistência da mulher frente a históricas adversidades.

Show Pau-Brasil com Madeira Trio

O Trio faz um concerto didático com o objetivo de formar e informar uma plateia para a música instrumental FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Quarta (30), às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Madeira Trio apresenta o show Pau-Brasil, fruto de uma pesquisa que resgata pérolas da música brasileira. A performance conta uma história que começa com o cearense Alberto Nepomuceno, considerado o pai do nacionalismo brasileiro, e passa por nomes como: Villa-Lobos,Pixinguinha, Tom Jobim e Luiz Gonzaga. Tocando e falando a importância de cada um desses compositores para a construção da nossa música, o Trio faz um concerto didático com o objetivo de formar e informar uma plateia para a música instrumental.

Teatro

Espetáculo Minha vida em Marte com Mônica Martelli

A protagonista fala de amor e discute sobre o empoderamento feminino FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (2) às 21h, e domingo (3) às 20h e 21h, no Teatro Rio Mar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: de R$45 a R$70. Vendas no site. (3066.2000)

Minha Vida em Marte, com Mônica Martelli, é a continuação da saga de Fernanda, personagem que surgiu pela primeira vez no teatro em 2005, quando a atriz lançou a comédia “Os Homens São de Marte... E é pra Lá que eu Vou”. A protagonista fala de amor e discute sobre o empoderamento feminino. A autora, então com 36 anos, viu o espetáculo tornar-se um sucesso sem precedentes ao alcançar mais de 2,5 milhões de espectadores, dar origem a um filme homônimo e a uma série televisiva com o mesmo título, que vai para a sua quinta temporada no GNT.

A Princesinha

Sara faz novas amizades no Seleto Seminário para Senhoritas da Sta. Smith FOTO: DIVULGAÇÃO

Domingo (3), às 17h, no Teatro Arena Aldeota (R. João Carvalho, 93, Aldeota). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A peça alfineta o cerne da hipocrisia humana, chacoalha os conceitos sobre amor e bondade, por meio de uma história linda e emocionante, capaz de marejar nossos olhos. A protagonista Sara é uma garotinha indiana, filha de pai inglês e mãe francesa. Orfã de mãe e tendo sido criada por um pai muito rico e bondoso, Sara recebe uma boa educação desde cedo. Ela é apaixonada por livros e praticamente uma autodidata. Aos sete anos, seu pai a leva para um internato em Londres, o Seleto Seminário para Senhoritas da Sta. Smith, e assim, novas amizades iniciam.

Espetáculo Adiante

Terça (29), às 20h, no Porto Dragão (Rua Bóris, 90, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

A peça conta a história de dois homens e uma jovem mulher que sobrevivem em meio a um mundo pós-apocalíptico devastado por uma praga, confinados à narração eterna e ininterrupta de suas memórias.

Espetáculo Entremundos

Sexta (1), às 19h, no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210, Benfica). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3366.7832)

A peça busca olhar para onde geralmente não olhamos e seguir as órbitas com os olhos. Com o questionamento de como sobreviver ao fim dos tempos, “Entremundos” viaja pelo passado e imagina o futuro como caminhos para sobreviver ao presente. Afinal, para construir novos mundos, precisamos imaginar novos mundos.

Literatura

Lançamento do livro “Não me julgue pela capa” de Matheus Rocha

A obra tem a finalidade de reunir pela leitura pessoas parecidas com o autor FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (2), às 15h, na Livraria Leitura no RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito. (3045.0300)

O livro busca mostrar que os leitores não estão sozinhos e aproximá-los do autor, mesmo que suas vivências sejam diferentes. Matheus ressalta os sentimentos de peito acelerado, crises que envolvem um bilhão sensações, noites mal dormidas, inseguranças gritantes, entre outros, que todos estão suscetíveis a sentir, e reflete sobre como eles nos deixam pensar que estamos sozinhos. A obra tem a finalidade de reunir pela leitura pessoas parecidas com o autor.

Lançamento do livro Teatro de Rua – Discursos, pensamentos e memórias em rede

A obra traz 21 artigos de artistas e pesquisadores de vários estados do Brasil FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Terça (29), às 19h, no Auditório do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

O livro Teatro de Rua: Discursos, Pensamentos e Memórias em Rede, visa aflorar o encontro e conhecimentos entre pesquisadores, artistas, professores, diretores e integrantes de grupos de teatro de rua. Organizado por Vanéssia Gomes, integrante do Grupo Teatro de Caretas, Licko Turle e Jussara Trindade, a obra traz 21 artigos de artistas e pesquisadores de vários estados do Brasil.

Exposição

Abertura da Exposição Arte Sob o Microscópio

Quarta (30), às 16h30, no Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito. (3366.7481)

A exposição conta com elementos diferentes: em vez de pinturas, imagens científicas obtidas por diferentes técnicas de microscopia, com beleza e valor artístico. A terceira edição da mostra traz 32 fotografias captadas mediante lentes de microscópios ópticos, eletrônicos e ópticos confocais, por estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais. Na abertura, terá também palestra com a fotógrafa Lia de Paula, do Núcleo Educativo do Museu da Fotografia, com o tema “Fotografando o que não se pode ver”. Depois, às 18h30min, o Grupo de Violoncelos da UFC fará apresentação. Para finalizar, às 19h, serão homenageadas pessoas que têm contribuído com a difusão da arte e da microscopia na UFC.

Ao longo de todo o período da exposição, a mostra Arte Sob o Microscópio estará recebendo, no MAUC, doações de livros para dois importantes projetos de incentivo à leitura: o Livros Livres e o Dr. Conta.

Escravidão Contemporânea Esperança de Regresso

A mostra apresenta um conjunto de obras de grande força expressiva FOTO: REPRODUÇÃO/ CAIXA CULTURAL FORTALEZA

Até sexta (1), das 10h às 20h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A exposição Escravidão Contemporânea Esperança de Regresso conta com trabalhos da escultora Aline Matheus e curadoria de Claudio Boeckel. A mostra apresenta um conjunto de obras de grande força expressiva, trazendo o corpos marcados pela ausência, pela solidão, pela submissão e pelos anseios de liberdade que permeiam o homem contemporâneo do século XXI.

Um instante de Teatro, de Arnaldo Moura

Até 30 de outubro, de terça a sexta, na Galeria Ramos Cotoco no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito. (3101.2583)

Um instante de teatro propõe um olhar sobre algumas cenas do teatro cearense a partir da pintura. Mais do que uma transposição da cena para as telas, o trabalho é uma investigação entre a pintura e o teatro, revelando uma visualidade e uma sensibilidade expressiva por meio do movimento, do gesto, da luz e da cor.

Filme

Cineclube Vila das Artes - Mostra Territórios Hostis

O último filme abordado será "Martírio" (2016) FOTO: REPRODUÇÃO

Todas as segundas-feiras do mês, às 18h, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Gratuito. (3252.1444)

A Vila das Artes, por meio da Escola Pública de Audiovisual, realiza mostra especial com o tema “Territórios Hostis”. Ao longo do mês de outubro, quatro filmes irão compor a programação do Cineclube Vila das Artes em sessões gratuitas e abertas ao público. Com o intuito de discutir os fatores que propiciam conflitos territoriais em diferentes partes do globo, a mostra visita temas como as desigualdades sociais, a ganância por lucro, a especulação imobiliária e o desrespeito por populações tradicionais e históricas. No último dia, será exibido o filme Martírio (2016).

Especial

Halloween do Bambolim no Iguatemi

Domingo (3), às 14h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingressos: R$52, com vendas até sábado (2). (3477.3560)

O evento promove a tradicional brincadeira “Rapadura ou Traquinagem?” por meio da missão assustadoramente divertida de caminhar e brincar nas lojas parceiras do shopping. A comemoração do Halloween traz atrações, jogos recreativos e atividades lúdicas esperam.