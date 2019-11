“Achou a cidade bonita e limpa” diz cearense que foi motorista de Gugu por um dia

Um encontro breve, mas que deixou boas lembranças e admiração, foi assim que o cearense Anderson Ferreira Cavalcante, 40 anos, definiu o trabalho como motorista do apresentador Gugu Liberato por um dia, durante a estadia do apresentador em Fortaleza, em agosto de 2012.

Conforme Anderson, Gugu veio à capital cearense gravar um quadro de seu programa. Na época, Anderson era proprietário de uma empresa de transporte executivo que prestou serviço ao artista. Em uma conversas entre ele e Gugu, o apresentador não deixou de elogiar a cidade: “Achou a cidade bonita e limpa”, afirma.

Anderson atualmente é universitário.O primeiro contato entre ele e Gugu foi no Terminal de Aviação Táxi Aéreo de Fortaleza, no Bairro Vila União. “Ele chegou de jatinho, deixei ele no hotel e pouco tempo depois seguimos para o local da gravação, no Jockey Club”, relembra. Os dois conviveram por cerca de 9 horas, tempo suficiente para o universitário descrever o apresentador como “simpático e simples”.

Ainda segundo ele, no trajeto entre um local e outro, Gugu chegou a deixar claro o desejo de aproveitar um pouco mais a passagem pelo Ceará. “Ele falou que já conhecia Fortaleza, mas não podia ficar por muito tempo, pois só vinha a trabalho”, disse.

A confirmação da morte de Gugu, na noite desta sexta-feira (22), acabou pegando Anderson de surpresa. Em suas redes sociais, o universiário postou uma foto do momento que teve com artista como forma de homenagem. “A gente fica triste, vê que era um cara que fazia o bem, ajudava as pessoas. A gente só lamenta mesmo”, disse.

Além de Gugu, Anderson também chegou a dirigir para Luciano Huck, Alcione, Jennifer Lopez, entre outros artistas.