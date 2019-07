O que fazer em Fortaleza (quase) de graça: personalidades indicam opções de lazer

O mês de julho sempre chega com um recado bem prazeroso: é época da capital cearense ferver. Vários sotaques e idiomas pousam na cidade, as baladas se multiplicam e os espaços ao ar livre são solo fértil para os encontros familiares.

Mas entre tantas opções de lazer, cultura e entretenimento, quais são os programas imperdíveis, obrigatórios nos roteiros do turista ou do fortalezense interessado em conhecer mais sobre a cidade? O Verso lançou a pergunta para diversas personalidades e as respostas foram tão variadas quanto a própria cara da "terra de Iracema". Moradores das múltiplas Fortalezas, eles enveredaram pelas próprias experiências para indicar desde os majestosos Cineteatro São Luiz e Theatro José de Alencar até recantos históricos da boemia como o restaurante Alicate e o bar Cantinho Acadêmico. Confira!

Aparecida Silvino - Cantora

"Eu indico a Praça das Flores. Amo aquele lugar. Tem as plantinhas, as bicicletas gratuitas para alugar. Tem ainda gente com crianças e animais. Tem sol, tem sombra! Muitas pessoas fazendo atividade física ao ar livre. Muito massa, gosto bastante! É perto da minha casa, então vou sempre lá".

Praça das Flores

Espaço com oratório, playground, quadra de esportes e venda de plantas. Avenida Desembargador Moreira, S/N, Aldeota.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ JOSÉ LEOMAR

Di Ferreira - Cantora

"A Praça dos Leões é muito importante pra mim. Na infância, ia comprar livro usado com a minha mãe. E, nesses últimos anos, marcou muito o momento de 'quebra' na minha vida, que eu tô me reconectando com minhas raízes. Gravei o clipe de 'Bons Ventos', meu novo single, lá".

Praça dos Leões

É lá onde está a estátua de Rachel de Queiroz; à noite, é point jovem no bar lions. Rua Sena Madureira, S/N, Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Haroldo Guimarães - Ator e advogado

"O Alicate é o seguinte: com R$50 comem 25 famílias. Eu não conheço lugar no mundo mais barato. Lá é um bocado de restaurante, um do lado do outro. É muito característico da cidade, assim como o Mercado São Sebastião, o Raimundo dos Queijos. Vou lá desde menino".

Restaurante Alicate

Aberto diariamente, das 10h às 3h. Rua Padre Anchieta, 554, Monte Castelo.

(85) 3047.3017

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Luiz Esteves - Apresentador da TV Verdes Mares

"Minha indicação é o Parque do Cocó. No domingo, dá para fazer pic nic nas sombras das árvores, levar os filhos para brincar no parquinho e ainda curtir a programação gratuita. É possível alugar bicicleta e passear pelas ruas do entorno, que ficam bloqueadas para o trânsito".

Parque do Cocó

Aberto diariamente, de 05h30 às 17h45. Dispõe de anfiteatro e trilhas. Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Cocó.

FOTOS: FABIANE DE PAULA/ SAULO ROBERTO

Luiz Victor Torres - Digital influencer

"Descobri o Pastel da Tia quando fui votar no Colégio Batista. Uns dias depois, passei em frente, desci e fui lá conversar. O pastel dela é superbem feito, sequinho, com insumos bons. Uma delícia! Frito na hora e é só R$ 5, um preço justo. E ela é uma atração à parte, tão amorzinho, tão querida".

Pastel da Tia

Na calçada da Unidade Aldeota do colégio Batista. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1056, Aldeota.

FOTO: RONI VASCONCELOS/ ARQUIVO PESSOAL

Márcia Travessoni - Colunista social

"Contemplei muito o pôr do sol na Ponte Metálica com meus filhos e marido. Faz parte mesmo da história da nossa cidade. Mas na orla da Beira Mar tem tanto o Apito, perto do anfiteatro da Avenida Beira Mar, como o Mucuripe. Em ambos dá para apreciar um lindo cair da tarde".

Orla da Beira Mar

Cartão-postal da cidade, reúne várias atrações como Mercado dos Peixes e Aterro. Ponte Metálica está fechada para obras.

FOTOS: CAMILA LIMA/ KID JUNIOR

Marcos Lessa - Cantor e apresentador

"O Cineteatro São Luiz é um equipamento maravilhoso. Tem filmes, às vezes, que saem de cartaz no cinema e entram lá. Também nos leva a ir ao Centro da cidade. Dali, você já vai no Leão do Sul, comer um pastelzinho com caldo de cana, que é a cara do Ceará".

Cineteatro São Luiz

Reúne programação de cinema, teatro e musical. Rua Major Facundo, 500, Centro.

(85) 3252.4138

FOTO: DIVULGAÇÃO

Mileide Mihaile - Digital influencer

"Adoro ir com meu filho no Imprensa Food Square. É amplo, e bem seguro. Gosto pois muitas famílias frequentam, além de ter opções de diversão e alimentação com preços bem acessíveis. Tem trenzinho, miniroda gigante e atrações musicais. Eu e Yhudi sempre estamos por lá".

Imprensa Food Square

Aberto diariamente, de 17h45 às 00h. Avenida Des. Moreira, 2355, Dionísio Torres.

(85) 3462-7000

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Silvero Pereira - Ator

"O Theatro José de Alencar. Tem uma visita guiada para conhecer um pouco mais da história e da estrutura desse teatro, que é centenário e uma das arquiteturas mais lindas desse Brasil. Tem também um jardim maravilhoso, feito por Burle Marx, além de programação de teatro e música".

Theatro José de Alencar

Segunda a sexta, 9h às 18h, sábado e domingo, 14h às 17h. Rua Liberato Barroso, 525, Centro.

(85) 3101.2583

FOTOS: GLOBO/ ESTEVAM AVELLAR/ HELENE SANTOS

Yuri Yamamoto - Diretor de teatro e ator

"Quem me conhece, sabe que é a minha cara. O bar Cantinho Acadêmico. Nasci e me criei no Benfica. Adoro sentar no fiml da tarde, tomar uma cerveja e ver o cair da tarde. A cerveja é sempre bem gelada e o preço é bom. Tem muitos petiscos deliciosos e, em alguns dias, tem musica".

Cantinho Acadêmico

Segunda a sábado, 11h à 1h. Avenida Treze de Maio, 2370, Benfica.

(85) 3281.8857