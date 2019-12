Novo longa Star Wars volta ao universo intergaláctico para encerrar arco Skywalker

Encerramentos de grandes sagas constituem momentos cercados de uma expectativa absurda. Com Star Wars, por exemplo, a movimentação de fãs e do mercado cinematográfico atinge proporções tão grandes que é até difícil mensurar a reação do público.

O filme "Star Wars: A Ascensão Skywalker" será lançado nesta quinta (19) como capítulo final da história criada por George Lucas e lançada em 1977, responsável por bilhões em bilheteria, produtos derivados e parques temáticos.

Na construção do desfecho para os protagonistas criados na década de 1970 e retomados nos anos 2000, a responsabilidade é agradar os fãs e, ainda assim, surpreender com os principais elementos da franquia.

No enredo, os acontecimentos se passam um ano após a marcação temporal do filme anterior, "O Último Jedi". O conflito interno dos sobreviventes da Resistência e a luta contra a Primeira Ordem são os grandes arcos envolvendo Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac), além de Kylo Ren (Adam Driver).

Desfecho

Na madrugada de quarta para quinta, dezenas de fãs já se amontoaram em sessões de pré-estreia para acompanhar, finalmente, as mais de duas horas da sequência, dirigida por J.J. Abrams. O norte-americano retorna após "O Despertar da Força", lançado nos cinemas mundiais em dezembro de 2015 e que deu uma nova abordagem à franquia da LucasFilm.

De acordo com resenhas especializadas, a exemplo das publicadas nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic, a película traz um roteiro preso a saídas simples, mas que também impressiona pelo respeito a nomes como Leia, Luke e Chewbacca.

Para os fãs, não há como fugir da vontade de conferir de perto o desfecho oficial. A universitária Nicole Sousa cresceu acompanhando esse universo intergaláctico pelos olhos do pai. "Para ele, era importante que eu e minhas irmãs assistíssemos. Vi o episódio IV quando tinha uns 8 anos e, de cara, já amei, inclusive, nunca esqueci do dia no qual ele me deu de presente um sabre de luz", conta. Hoje, ela explica, adquiriu gosto próprio por cada trama mostrada em cena e passou a esperar as novidades a cada novo ano.

Agora, acredita na necessidade de enxergar um fim respeitoso para cada detalhe desenhado por George Lucas. "Não pode faltar um excelente encerramento para a Leia, até pela carga emocional. Quero muito saber como será o desfecho do arco do imperador já que, ao que tudo indica, ele estará de volta", opina a jovem.

Na espera desde 2017, o roteirista Raphael Martins cresceu com o desenvolvimento de figuras como os Jedi e os Sith. Nesse novo momento, também anseia por uma conclusão digna a algo pelo qual se afeiçoou.

"Eu espero algo satisfatório, claro. Seria importante uma visibilidade para cada um desses personagens. Eu, particularmente, detesto o filme anterior. Então, por isso fico no aguardo por um arco bem construído dentro desse novo roteiro", opina.

É assim, longe das notas da crítica, que se encontram os desejos de cada um dos aficionados. Ver algo importante se encerrar diante de tanto investimento, deve ser mesmo grandioso. Resta saber se a produção da Disney entrega algo à altura.