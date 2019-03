Espetáculo "Rachel - No Balanço de uma Rede" é reapresentado no Teatro Celina Queiroz

Mal havia entrado 2019 e "Rachel - No Balanço de uma Rede" já despontava como uma das principais apostas do Teatro Celina Queiroz para a programação de início de ano. Também pudera: o espetáculo tinha como mote contar a história de uma das mais aclamadas vozes narrativas da literatura cearense, o que sempre é capaz de atrair olhares curiosos.

Não deu outra: o retorno de público da peça, encenada unicamente no último dia 9 de fevereiro, foi suficiente para que uma nova temporada de apresentações pudesse ser otimizada no equipamento da Universidade de Fortaleza (Unifor). A montagem retorna ao palco neste sábado (16) e domingo (17), às 20h, e deve envolver mais pessoas no balanço cadenciado da rede da escritora.

"Nós tivemos apenas uma apresentação e com uma procura muito expressiva. Não conseguimos atender à demanda. Com isso, surgiu o convite da Unifor para mais um fim de semana de apresentação", reitera o diretor do espetáculo, Jadeilson Feitosa.

Conforme conta, não há grandes diferenças entre as duas versões, embora sublinhe que, no teatro, nenhuma encenação é igual.

"Há sempre uma oportunidade de ajustes, de mudanças, de testar uma nova inflexão. Em 'Rachel', há uma cena que se aproxima da performance, onde a plateia age ativamente. Nela, o elenco está desprotegido de marcações, de fórmulas prontas. Encontra-se como em uma arena, disposto a interagir com o que surge, a criar uma relação única com aquele público", explica.

A partir do destaque dado a diferentes personagens, montagem imerge também na história do Brasil Foto: Ares Soares

Esse contato se dá de forma a contemplar o enredo que já arrancou encanto das pessoas na vez anterior. Com idealização da Academia Cearense de Letras Jurídicas (ACLJUR) e elenco da Blitz Intervenções, o trabalho homenageia Rachel de Queiroz (1910-2003) enfatizando as barreiras pelas quais passou para conseguir acesso e reconhecimento no seio literário, político e social.

Com ela, também ganham interpretação nomes como Carmen Miranda, Roberto Carlos, Chico Buarque e os ex-presidentes Castelo Branco e Getúlio Vargas, enfatizando as diferentes épocas que a autora viveu.

Alcance

O destaque dado à Rachel de Queiroz na peça segue o rastro de outras homenagens que a autora vem ganhando na contemporaneidade, a partir de diferentes projetos.

Exemplo recente é o reconhecimento de seu legado na Sapucaí neste ano, quando uma das escolas de samba do Rio de Janeiro contemplou o trabalho da artista.

"A Peleja entre Rachel e Alencar no Avarandado do Céu" foi o enredo da União da Ilha do Governador, que trouxe a atriz Cacau Protásio como intérprete da escritora no desfile.

Além disso, vários trechos da obra da literata invadiram o sambódromo, enfatizando outra particularidade: o fato de Rachel ter sido moradora da Ilha do Governador.

"Rachel era uma pessoa à frente de seu tempo. A lição mais forte que ela deixa é o fato de que respeito e diálogo são questões de sobrevivência na nossa sociedade, o que justifica seu alcance", arremata Caio Benevides, escritor da peça.

Serviço

Espetáculo "Rachel - No Balanço de uma Rede". Neste sábado (16) e domingo (17), às 20h, no Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 30 (inteira). Contato: (85) 3477-3239