Espedito Seleiro: artesão ganhou reconhecimento mundial pelo seu trabalho com o couro

Espedito Seleiro Foto: Gustavo Pellizzon

Natural de Arneiroz, Espedito Velozo de Carvalho, conhecido como Espedito Seleiro, tornou-se um dos principais marcos da cultura nordestina. Foi no Cariri cearense que ele criou raízes e iniciou a carreira como artesão.

A primeira sapataria veio com o intuito de dar continuidade ao ofício do pai, mas depois virou o principal sustento da família. Nascido numa família de vaqueiros e seleiros, era com o couro que ele estava destinado a virar uma grife. Em 2000, teve peças incluídas no figurino do filme “O Auto da Compadecida”. Em seguida, assinou calçados e acessórios para o desfile da Cavalera na São Paulo Fashion Week.

Já desenvolveu trabalho com os famosos irmãos Campana. Espedito acumula em sua trajetória diversas conquistas, entre elas o título de “Mestre da Cultura Tradicional Popular do Ceará”, concedido pelo Governo do Estado, a “Ordem do Mérito Cultural”, pela Presidência da República e, agora, o prestigiado Troféu Sereia de Ouro: “Nunca pensei de ficar conhecido. Isso acontece de supetão, de uma vez, né? Às vezes, eu não estou nem esperando, aí acontece. Foi assim com o Troféu Sereia de Ouro. Isso dá mais valor às pessoas e tenho que agradecer a Deus e aos amigos que reconheceram, que me deram esse merecimento”, celebra.

Maria Edivania, Maria Fernanda, José Jaime, Maria Cicera, Espedito Seleiro, Raissa, Francisco Santana e Antônia Irenilda Fotos: José Leomar/ Gusttavo Pellizzon/Camila Lima

O prefeito Roberto Cláudio entregou o Troféu Sereia de Ouro a Espedito Seleiro Fotos: José Leomar/ Gusttavo Pellizzon/Camila Lima

Cid e Joyce Marconi Fotos: José Leomar/ Gusttavo Pellizzon/Camila Lima

Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso Fotos: José Leomar/ Gusttavo Pellizzon/Camila Lima

O senador Tasso Jereissati e Renata Queiroz Jereissati Fotos: José Leomar/ Gusttavo Pellizzon/Camila Lima