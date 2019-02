52ª edição do Carnaval da Saudade homenageia o cantor e compositor Evaldo Gouveia

É fácil arrancar de Nelson Montenegro um sonoro "tô contando os dias para o Carnaval chegar". Aos 73 anos de idade, o empresário elege esta como a melhor época do ano, motivo pelo qual se prepara com tanto afinco para a data. Atentamente, separa os adereços e a roupa branca, convoca a esposa e os amigos, e se dirige para o Clube Náutico Atlético Cearense, onde celebra a temporada de animação há aproximadamente 40 anos.

"Termina uma edição e já estou esperando o próximo ano para brincar de novo. Meus amigos e eu temos uma mesa que, modéstia à parte, é uma das mais antigas do Náutico. É sempre uma grande alegria poder estar lá e aproveitar uma festa que, para quem não é mais jovem, é a única que existe no Ceará com tudo que tinha nas comemorações de antigamente", observa.

O evento em questão diz respeito ao Carnaval da Saudade, marcado para acontecer neste sábado (23), a partir das 22h, no mesmo espaço que sedia o projeto há 52 anos, reunindo sócios e não-sócios da casa.

Conhecida por promover o encontro entre diferentes gerações de foliões e foliãs, a festividade dá prosseguimento, neste ano, às comemorações do novenário do Náutico e promete reservar ao público grandes momentos de animação e retorno ao clima carnavalesco da Fortaleza antiga, a partir do tema "Confetti: pedacinho colorido de saudade" - em alusão à música de Chico Alves, de 1951.

Tudo beneficiado pela presença de atrações do porte de Caribbeans King - banda cearense que há cinco anos já é um dos nomes mais aguardados da celebração - e do bloco Cordão da Bola Preta, fundado no Rio de Janeiro em 1918 e uma das mais clássicas agremiações carnavalescas do Brasil.

"O bloco vai se apresentar no evento durante pouco mais de uma hora, cantando as marchinhas que não estão contidas no livreto do roteiro musical do Carnaval da Saudade", sublinha o presidente do Náutico, Jardson Cruz.

"Além disso, será prestada uma homenagem a ele pelo seu centenário", completa.

Tributo

O cantor, compositor e violonista cearense Evaldo Gouveia também entra na rota de homenageados na festa deste ano. Natural da cidade de Iguatu, o artista até hoje colhe os frutos da intensa contribuição dada à Música Popular Brasileira - fez parte do lendário Trio Nagô e emplacou composições como "Deixe que ela se vá", "Sentimental Demais" e "Poema do olhar" - o que, nas palavras de Jardson, justifica a reverência ao artista.

"Estava faltando uma homenagem de nossa parte a esse que é um dos maiores nomes de nossa música e estará completando 91 anos em 2019", confessa. "Evaldo, entre outros feitos, contribuiu inclusive para o Carnaval nacional, com o samba-enredo 'O Mundo Melhor de Pixinguinha' e marchas-rancho, por exemplo".

O valor dado a figuras e sonoridades de amplitude em nosso Estado e no Brasil continua a ser, então, a espinha dorsal do projeto, o que explica sua longevidade. De acordo com o gestor do clube, o resgate das grandes músicas e marchinhas do Carnaval tradicional preenche uma lacuna sentida nas festividades de hoje.

"Atualmente existe um espaço vazio muito grande na cidade para esses sons. Não se ouve mais esse tipo de música. É isso que leva as pessoas ao evento, para reviver momentos".

Além das atrações musicais, haverá ainda os concursos de Melhor Fantasia e Melhor Bloco de Carnaval - com comissão julgadora formada por relevantes figuras do cenário cultural da cidade - e o coroamento do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

"Nossas expectativas são as melhores porque esta é uma festa de toda a sociedade cearense. Só para se ter uma ideia, o Setor A já está esgotado. Levando em conta nossa memória musical, acredito que é um Carnaval que nunca vai morrer", arremata Jardson Cruz.

Serviço

LII Carnaval da Saudade

Neste sábado (23), a partir das 22h, no Náutico Atlético Cearense (Avenida da Abolição, 2727, Meireles). Ingressos (Setor B - Mesa 4 lugares): R$ 780 (sócio) e R$ 1.160 (não-sócio); mesas compartilhadas: R$ 195 (sócio) e R$ 290 (não-sócio). Bilhetes à venda na Secretaria do Clube. Contato: (85) 3242-4310