Sem 737 Max, Gol suspende voos diretos de Fortaleza para os EUA

Desde os acidentes com o Boeing 737 Max 8, os voos diretos operados pela Gol: Fortaleza para Flórida seguem suspensos. De acordo com a companhia aérea, é uma ação temporária devido aos ajustes de aeronaves nesse treço.

"Os clientes estão sendo comunicados e reacomodados nos voos da empresa para Miami e Orlando, com rápida conexão em Brasília. Essas operações estão sendo realizadas com as aeronaves Boeing 737 Next Generation, e os voos diretos serão normalizados assim que os aviões 737 MAX 8 retornem a operação", afirma ao Diário do Nordeste.

Com a nova rota, o voo oferecido para Orlando parte da capital cearense às 6h05 para Brasília, com chegada prevista para 8h45. Após conexão de 1h05, a viagem segue para Punta Cana, na República Dominicana para uma parada técnica da aeronave.

No local, não há desembarque, sendo apenas para abastecimento, com duração prevista de 45 minutos. Em seguida, os passageiros vão para Orlando, com aterrissagem programada para 18h45 do mesmo dia de viagem.

A volta também tem passagem por Punta Cana e Brasília, antes de retornar a Fortaleza. Com saída de Orlando às 21h50 e chegada às 12h25 do dia seguinte, com 1h20 de conexão em Brasília para os trâmites de imigração e alfândega.

Para Miami, os horários são os mesmo de Orlando no trecho para Brasília, tanto ida como na volta para Fortaleza, sendo no mesmo voo G3 1707 (ida) e G3 1708 (volta). Para Punta Cana os passageiros são separados. Quem vai para Miami, embarca 10h de Brasília para República Dominicana para uma parada técnica de 45min e chega ao destino às 18h35. No retorno, a saída de Miami é 22h10 para Punta Cana, com conexão em Brasília às 8h20.

Abaixo confira a entrevista na íntegra com a Gol sobre a repercussão da suspensão dos voos diretos e dessa nova situação da empresa em Fortaleza.

1 - Qual o motivo o voo saindo de Fortaleza passando por Punta Cana na ida e na volta foi cancelado pela GOL levando os passageiros que saem por Fortaleza a peregrinar em Brasília e Punta Cana?

A GOL informa que precisou realizar adequações em sua malha entre Fortaleza e a Flórida, de forma temporária, devido aos ajustes de aeronave realizados neste trecho. Com isso, os Clientes estão sendo comunicados e reacomodados nos voos da empresa para Miami e Orlando, com rápida conexão em Brasília. Essas operações estão sendo realizadas com as aeronaves Boeing 737 Next Generation, e os voos diretos serão normalizados assim que os aviões 737 MAX 8 retornem a operação companhia. Vale ressaltar, ainda, que Punta Cana será apenas uma parada técnica da aeronave, para abastecimento, sem que haja a necessidade de desembarque dos clientes.

2 - Por qual motivo eles precisam passar até 12 horas em Brasília esperando uma conexão?

Os Clientes de Fortaleza estão sendo acomodados prioritariamente em voos via Brasília que oferecem rápida conexão conforme abaixo:

IDA FORTALEZA - ORLANDO

G3 1707 Fortaleza 6:05 Brasília 8:45

G3 7602 Brasília 9:50 Punta Cana 14:55

Punta Cana 15:40 Orlando 18:45

VOLTA ORLANDO - FORTALEZA

G3 7601 Orlando 21:50 Punta Cana 0:25

Punta Cana 1:15 Brasília 8:20

G3 1708 Brasília 9:40 Fortaleza 12:25

IDA FORTALEZA - MIAMI

G3 1707 Fortaleza 6:05 Brasília 8:45

G3 7748 Brasília 10:00 Punta Cana 15:05

Punta Cana 15:50 Miami 18:35

VOLTA MIAMI - FORTALEZA

G3 7749 Miami 22:10 Punta Cana 0:30

Punta Cana 1:15 Brasília 8:20

G3 1708 Brasília 9:40 Fortaleza 12:25

3 - Por que a GOL manteve o voo com parada em Punta Cana e retirou somente o de Fortaleza?

4 - Se a SEFAZ não tirou o incentivo no combustível, por qual motivo vocês estão prejudicando os passageiros que partem de Fortaleza?

A redução do ICMS do querosene de aviação é um passo importante para o setor. Não há alteração no incentivo fiscal uma vez que a GOL mantém uma malha forte doméstica, que foi ampliada em 35%, com a criação do HUB de conexões em parceira com Airfrance KLM.

5 - Quando a Boeing soltará a atualização para o Max 8 e quando a GOL irá liberar as aeronaves para voar?

A GOL está acompanhando de forma intensiva todos os fatos, que permitam o retorno das aeronaves às operações regulares da companhia no menor espaço de tempo possível.

6 - Se os pilotos da GOL estavam retreinados, segundo a ANAC, para o uso das aeronaves MAX 8 por qual motivo não manter os voos?

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes informa que desde o início das operações com o avião Boeing 737 Max 8, em junho de 2018, já realizou 2.933 voos, totalizando mais de 12.700 horas, com total segurança e eficiência. Atualmente a frota da companhia é composta por 121 aeronaves Boeing, das quais sete modelos 737 Max 8.

Sendo Segurança o valor número um da GOL, que direciona absolutamente todas as iniciativas da empresa, a companhia informa que por liberalidade, no dia 11 de março, suspendeu temporariamente as operações comerciais das suas aeronaves 737 Max 8.

A GOL reitera a confiança na segurança de suas operações e na Boeing, parceira exclusiva desde o início da companhia em 2001, e esclarece que está acompanhando de forma intensiva todos os fatos, que permitam o retorno das aeronaves às operações regulares da companhia no menor espaço de tempo possível.

Essa decisão foi previamente comunicada à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece as regras para a Aviação Civil no Brasil.

A GOL pede desculpas pelos transtornos causados e conta com a compreensão de todos os seus Clientes.

7 - O HUB está ameaçado com o fim do voo direto?

Desde o início da operação do novo hub, em maio do ano passado, Fortaleza tornou-se um polo estratégico para a GOL, uma vez que a companhia ampliou sua oferta de voos no local em 35%, totalizando cerca de 50 voos diários para 14 destinos, com mais de 10 mil assentos disponibilizados por dia a partir da capital cearense, incluindo Buenos Aires. O que também possibilitou a praticamente todas as capitais do Nordeste terem uma ligação direta com cidades da Argentina, algo que historicamente nunca aconteceu na aviação comercial brasileira. O hub de Fortaleza concretizou uma etapa bem-sucedida da parceria estratégica da GOL com a Air France-KLM. Ele permite que Clientes do norte e nordeste do país contem com as melhores opções de voos para viajar para qualquer um dos destinos da GOL ou chegar à Europa com as nossas parceiras.

8 - A GOL não teme uma enxurrada de processos de passageiros pelo tratamento prestado a eles? Especialmente os que compraram voo direto saindo de Fortaleza?

A GOL reiteira que precisou realizar adequações em sua malha entre Fortaleza e a Flórida, de forma temporária, devido aos ajustes de aeronave realizados neste trecho. Os voos diretos serão normalizados assim que os aviões 737 MAX 8 retornem a operação companhia. A central de relacionamento também permanece à disposição pelo telefone 0800 704 0465. A GOL pede desculpas pelos transtornos causados e conta com a compreensão de todos os seus Clientes cientes que essa medida é temporária.