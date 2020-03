Segunda parcela do IPVA vence nesta terça-feira (10)

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020 vence nesta terça-feira (10/03). O boleto de pagamento pode ser emitido pelo novo aplicativo “Meu IPVA”, ou pelo site da Sefaz.

Para emitir o Documento de Arrecadação do Estado (DAE) é necessário informar o número do chassi do veículo, ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa. Os bancos autorizados a receber o imposto são: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander e Itaú, além das casas lotéricas. Há também a opção de quitar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Os pagamentos das outras três parcelas estão agendados para os dias 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho. O valor mínimo para parcelamento é de R$ 100,00.

A base de cálculo do imposto registrou queda média de 4,29% em comparação a 2019 e o valor pago pelos consumidores em 2020 deve ser menor. Ao todo, cerca de 2 milhões e 290 mil serão tributados, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1 bilhão e 84 milhões, divididos igualmente entre o Tesouro Estadual e os municípios onde os veículos estão licenciados.

Para calcular o IPVA 2020, a Sefaz-CE levou em consideração o levantamento divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que monitora os preços médios de mercado dos veículos, e consultou o Sindivel (Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará).

As pessoas com deficiência (PcDs) têm direito à isenção do IPVA, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, e veículos com mais de 15 anos de fabricação.