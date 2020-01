Moradores do interior de Mato Grosso e caminhoneiros estão entre os vencedores da Mega da Virada

Moradores e caminhoneiros que passaram por Juscimeira, no interior do Mato Grosso, estão entre os vencedores da Mega da Virada, sorteada no último dia 31. Uma das quatro apostas vencedoras saiu para um bolão, feito na única casa lotérica da cidade, segundo a funcionária que emitiu o bilhete. É a primeira vez que moradores do município, a 163 km da capital Cuiabá, ganham o sorteio. A cidade tem 11 mil habitantes.

Cada vencedor, um dos 26 compradores do bolão, deve receber cerca de R$ 2,9 milhões. A aposta de 11 números foi feita no dia 5 de dezembro e custou, no total, R$ 2.806,44, sendo R$ 107,94 para cada um dos apostadores. O bolão foi organizado pela Lotérica Triunfo.

Em entrevista ao Portal G1, a caixa da lotérica, Jaqueline Samaro, afirmou que alguns caminhoneiros que passavam pela cidade se juntaram à aposta e muitos dos ganhadores precisavam do dinheiro.

As dezenas sorteadas foram 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. Além do bolão ganhador, duas apostas de São Paulo e uma de Criciúma acertaram. Cada uma deve receber R$ 76 milhões.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50.