Lista com 10 milhões para receber auxílio será entregue à Caixa, diz Onyx

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou nesta terça-feira, 7, que uma lista com 10 milhões de pessoas será entregue à Caixa ainda nesta terça-feira para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 direcionado a trabalhadores informais, intermitentes e empreendedores individuais. Em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que a expectativa é que essas pessoas recebam o benefício até quinta-feira, 9.

. Caixa lança site de cadastro para recebimento do Auxílio Emergencial

Os 10 milhões listados são pessoas registradas no Cadastro Único, trabalhadores informais registrados e microempreendedores individuais (MEIs).

"Essa listagem está na fase final de avaliação, foram milhões e milhões de cruzamento feitos pela Dataprev com acompanhamento da Caixa e do Ministério da Cidadania", afirmou Onyx. Já os beneficiários do Bolsa Família receberam o auxílio de acordo com o cronograma do programa.

Os demais trabalhadores ainda não cadastrados devem se registrar por meio do aplicativo do Ministério da Cidadania, site da Caixa Econômica Federal e pela central telefônica 111.

A expectativa do governo é localizar entre 15 milhões a 20 milhões de cidadãos elegíveis ao benefício que estejam fora das bases de dados do governo.

O auxílio emergencial será repassado por três meses e pago em dobro para mulheres chefes de família (R$ 1,2 mil). Junto com a sanção da lei que cria a ajuda, o presidente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extra de R$ 98 bilhões ao Ministério da Cidadania para pagar o benefício a 54 milhões de pessoas.