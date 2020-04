Início do saque em dinheiro lota agências nesta segunda (27)

A Caixa Econômica começou a liberar hoje o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a quem abriu a conta digital na Caixa Econômica, o que atraiu mais pessoas a se enfileirarem nas agências do banco. O benefício é concedido aos trabalhadores de baixa renda para auxiliar durante a pandemia do novo coronavírus.

Na agência do bairro José Walter, as filas estavam intensas mesmo com a forte chuva que caía nesta manhã. Valdir Costa, que está desempregado, foi uma das pessoas que aguardavam atendimento. Ele e sua esposa já recorreram à unidade outras vezes, na busca de solucionar o problema do cartão Bolsa Família.

"É a terceira vez que a gente vem para cá, o bolsa família foi feito um mês antes de começar o coronavírus. Quando a doença veio, a gente recebeu uma carta sobre o recebimento do cartão, mas até agora, nada", comenta.

Valdir conta que ao verificar a situação do benefício no aplicativo, o dinheiro já está disponível, porém ele não consegue realizar o saque do valor. A situação o deixa temeroso, tanto pela questão financeira, como o risco que ficam sujeitos ao estar aguardando na fila.

O pagamento do auxílio irá ocorrer de acordo com o mês de aniversário do beneficiário,que vai começa hoje e vai até 5 de maio. De acordo com a Caixa,a distribuição do pagamento através do calendário de saques é uma medida de prevenção para evitar a disseminação da Covid-19.

Procura intensa

Nesta manhã, as agências dos bairros Francisco Sá e Conjunto Ceará também registraram grandes movimentações. A maioria da população estava de máscara, mas não cumpria o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa.

No Conjunto Ceará, desde a última quinta-feira (23), a população está sendo atendida através da distribuição de senhas, após um dos funcionários estar com suspeita de Covid-19. Na quarta-feira (22), a unidade teve as atividades suspensas para ser realizado o processo de higienização. O funcionário com a suspeita está afastado e os demais colaboradores em regime de home office.

Em nota, a Caixa pontua que não é preciso ir até as agências na busca de informações sobre o auxílio emergencial. E, que o acompanhamento do benefício pode ser feita pela central telefônica exclusiva 111.

"Para aqueles que forem considerados aptos a receber o auxílio emergencial, o banco está abrindo automaticamente a Poupança Digital Caixa. Os que receberem o crédito por meio dessa conta podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias", informa o banco.

Veja o calendário de saques em dinheiro: