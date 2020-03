Gol reduz a sua malha aérea mantendo atendimento para as capitais brasileiras

Em resposta à crise da saúde pública vivida em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo, e à nova demanda por transporte aéreo em tempos de isolamento domiciliar e distanciamento social, a Gol Linhas Aéreas promove, em caráter temporário, a readequação de sua malha doméstica a partir do próximo sábado, dia 28 de março, se estendendo até 3 de maio. Durante esse período, a Companhia manterá as operações para as capitais, enquanto as regionais e internacionais regulares estarão suspensas. A Gol fará voos extras para atender eventuais demandas específicas em destinos regionais e internacionais.

"Zelando pelo compromisso com seus Clientes e com todas as pessoas que precisam viajar ou transportar itens essenciais neste momento, a Companhia manterá em operação até o dia 3 de maio uma malha essencial de 50 voos diários, que conectará todos os estados brasileiros a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU). A Gol também irá flexibilizar o tempo limite das conexões, que aumentará de forma a garantir a ligação entre capitais em até 24 horas", informa nota da empresa aérea.

Essa nova malha aérea temporária resulta na redução da oferta da Gol, desde o início da crise do Codiv-19, de aproximadamente 92% nos mercados domésticos e 100% nos internacionais.

"A Gol sugere a todos os clientes que tenham voos agendados nesse período para que antecipem suas viagens para esta semana, em qualquer dia e horário, sem nenhuma cobrança de taxa adicional, evitando-se assim possíveis restrições de itinerários na nova fase que se inicia no próximo sábado", diz ainda o comunicado.

A Gol adequou as regras e procedimentos para que não haja nenhuma cobrança de taxa de alteração. Além disso, a empresa estimula os seus clientes a acessarem de forma prioritária os canais digitais para maior conveniência e agilidade.

"Também com o intuito de evitar aglomerações de pessoas em ambientes públicos, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a Gol reforça a importância de os clientes tirarem suas dúvidas e realizarem todo o processo referente às suas passagens por meio dos canais digitais. Informações podem ser obtidas no site www.voegol.com.br, nas redes sociais, no aplicativo e pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121", encerra a nota.

Latam

Enquanto isso, a Latam informa que, por conta da pandemia, já sofreu forte redução de sua malha aérea, conforme anunciado. Ao todo, o Grupo Latam Airlines já reduziu 90% de seus voos internacionais e 40% das operações domésticas em todos os mercados do Grupo. "Neste momento, a Latam não está medindo esforços para oferecer flexibilidade aos passageiros diretamente impactados por esta crise sem precedentes", garante via assessoria.

A empresa informa que, para agilizar o atendimento, está priorizando os clientes com voos programados para as próximas 48 horas, que podem remarcar as suas viagens diretamente no site da empresa. Todas as regras de alterações de viagens flexibilizadas pela Latam estão disponíveis aqui.

Por fim, a Latam ainda esclarece que passageiros com bilhetes adquiridos em agências de viagem devem procurar as mesmas para consultar as condições de alteração.