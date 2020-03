Aeroportos cancelam pelo menos 92 voos nesta segunda (23) no Estado

Ao menos 92 voos (pousos e decolagens) estão sendo cancelados nesta segunda-feira (23) nos três principais aeroportos do Ceará (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Jericoacoara). A maioria deles (74), no Aeroporto Internacional de Fortaleza. As suspensões ocorrem devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus no Ceará. As informações são da plataforma FlightRadar 24, que monitora em tempo real voos em aeroporto do mundo inteiro.

Para esta terça-feira (24), 50 voos já foram cancelados no aeroporto da Capital. A previsão é que mais frequências sejam suspensas à medida que as companhias revisem as alterações.

. Com 125 casos de coronavírus, Ceará passa a avaliar passageiros no Aeroporto de Fortaleza

. Socorro às empresas aéreas por causa da coronavírus: consumidor terá reembolso em até 12 meses

Praticamente todos os voos internacionais foram cancelados em Fortaleza. Ate esse domingo (22), a Air France operou sua última frequência antes da suspensão. Segundo o Grupo Air France-KLM, os voos para Amsterdã, na Holanda, serão mantidos para os dias 23 e 26 de março. "Os demais voos nas semanas seguintes, de ambas as companhias, estão suspensos até 3 de maio", informou.

Os voos da Air Europa (Madri), TAP (Lisboa), Latam (Miami), Cabo Verde Airlines (Ilha do Sal) e Gol (Orlando e Buenos Aires) estão suspensos pelas companhias.

Interior

Em Juazeiro do Norte, no Cariri, outros 12 voos foram cancelados nesta segunda-feira.

Em Jericoacoara, no litoral oeste, as operações da Gol também foram suspensas afetando ao menos seis pousos e decolagens.