Coronavírus: Gol suspende todos os voos internacionais no País, sendo 2 rotas em Fortaleza

A Gol Linhas Aéreas anunciou na tarde desta terça-feira (17) a suspensão de todas as suas operações internacionais por conta do novo coronavírus. A partir de Fortaleza, a companhia interrompeu as frequências para Buenos Aires, na Argentina, e para Orlando, nos Estados Unidos.

"Gol Linhas Aéreas, líder do mercado doméstico brasileiro, anuncia que está suspendendo seus voos para o exterior, até 30 de junho, como forma de garantir a segurança dos seus Clientes e Colaboradores, valor número 1 da Companhia, e de se adequar ao novo cenário de demandas por transporte aéreo, dado o advento do coronavírus (covid-19) em nível global. Somado a isso, está acatando as restrições de viagem impostas pelas autoridades dos países nos quais opera, na América do Sul, na América Central e no Caribe, além de recomendações das autoridades dos Estados Unidos", informou a empresa.

Voos domésticos

De acordo com o comunicado, no que se refere ao panorama doméstico, a Gol disse que "se empenha neste momento em adaptar sua oferta ao novo ritmo de busca por voos, e prevê que fará uma redução de 50% a 60% de sua malha aérea. Trata-se de um processo mais flexível e paulatino, que visa oferecer aos seus Clientes a possibilidade de replanejar suas viagens com comodidade. No total, entre operações nacionais e internacionais, a Companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho".

Veja a lista completa de voos suspensos:

Argentina

Galeão (GIG)-Córdoba (COR): voo 7613 - última operação - 22/3.

Galeão (GIG)-Rosário (ROS): voo 7617 - última operação - 22/3.

Galeão (GIG)-Ezeiza (EZE): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Ezeiza (EZE): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Mendoza (MDZ): última operação 19/3.

Recife (REC)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Natal (NAT)-Ezeiza (EZE): última operação 16/3.

Salvador (SSA)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Fortaleza (FOR)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Bolívia

Guarulhos (GRU)-Santa Cruz de La Sierra (VVI): última operação 19/3.

Chile

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): diurno (voos 7660 e 7663): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): voo 7662 - última operação 20/3; e voo 7661 (SCL-GRU) - última operação 21/3.

Santiago (SCL)-Guarulhos (GRU): última operação 21/3.

Recife (REC)-Santiago (SCL): última operação 14/3.

Equador

Guarulhos (GRU)-Quito (UIO): última operação 15/3.

Estados Unidos

Brasília (BSB)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Fortaleza (FOR)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Manaus (MAO)-Orlando (MCO): última operação 14/3.

Brasília (BSB)-Miami (MIA): última operação 19/3.

México

Brasília (BSB)-Cancún (CUN): última operação 20/3.

Paraguai

Assunção (ASU)-Guarulhos (GRU): última operação 20/3.

Peru

Guarulhos (GRU)-Lima (LIM): última operação 15/3.

República Dominicana

Guarulhos (GRU)-Punta Cana (PUJ): última operação 21/3.

Suriname

Belém (BEL)-Paramaribo (PBM): última operação 07/3.

Uruguai

Recife (REC)-Montevidéu (MVD): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voo 7632 – última operação 20/03; e voo 7727 – última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voos 7630 e 7631 - última operação 21/3.

Galeão (GIG)-Montevidéu (MVD): última operação 19/3.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.