Passageiro é proibido de embarcar em voo da Azul que partiria de Fortaleza para São Paulo

O administrador de empresas Gabriel Araújo chegou cedo ao Aeroporto de Fortaleza para embarcar para Guarulhos em voo da Azul. Em São Paulo, ele seguiria para os EUA em voo da United Airlines. Mas não conseguiu embarcar, ao menos até a reportagem sair do local.

Segundo Araújo, e confirmado em contatos que a reportagem teve com funcionários da Azul que não quiseram se identificar, ele não poderia embarcar por haver uma proibição de brasileiros irem para os EUA.

A tal proibição ainda não existe, segundo a própria United Airlines deixou claro para Araújo. Mesmo assim, os funcionários da Azul se negavam a permitir que o administrador seguisse para Guarulhos através de um avião da companhia.

Ele ainda tentou embarcar pela Latam, mas foi informado que um boletim havia proibido que brasileiros fossem para os EUA. Tal proibição ainda não existe.

A reportagem entrou em contato com as duas companhias aéreas. A Latam não retornou o contato e a Azul informou que não existe nada com relação a tal proibição e que todos os voos para os EUA estão normais inclusive os da parceria com a United. A assessoria reforça que não compreende a ação da equipe no Aeroporto de Fortaleza, mas pela demanda gigante de ações por conta da pandemia não conseguiria investigar o ocorrido.

Coronavírus

Por conta da pandemia do coronavírus, os EUA fecharam o país para voos partindo de 26 países da Europa. Porém, não há informação alguma que o Brasil entrou na lista.

