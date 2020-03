Embraer suspende viagens aéreas domésticas e internacionais para os funcionários

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 17, que vai suspender as viagens aéreas domésticas e internacionais para todos os funcionários da companhia em função da pandemia do coronavírus (Covid-19). A fabricante destaca, no entanto, que serão consideradas exceções as viagens críticas ao negócio.

Segundo a Embraer, colaboradores que estão em viagem nesse momento deverão consultar um médico no retorno ao País. A quarentena é mandatória para funcionários que tenham tido contato com pacientes que tenha testado positivo para Covid-19.

"A empresa tem monitorado de perto a pandemia do Covid-19 e está tomando as ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e de todas as autoridades locais de saúde. Colaboração é fundamental nesse momento para proteção à saúde e para minimizar os impactos", diz a empresa em nota.

A fabricante diz ainda que está estimulando o trabalho remoto para aqueles que têm essa possibilidade. "Funcionários com 60 anos ou mais, mulheres grávidas e colaboradores que estão recebendo tratamento médico também estão sendo mais fortemente aconselhados a trabalhar em casa até novas orientações", afirma a companhia.

A Embraer também está adotando medidas como a realização de reuniões em ambiente virtual em vez de presencial, redução do volume de visitas aos escritórios e fábricas e postergação da participação em grandes eventos.

A empresa não menciona, no entanto, possíveis impactos na linha de produção.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.