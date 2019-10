Geração de empregos pelos pequenos negócios no país revela melhor agosto em cinco anos

De cada 10 empregos gerados no país em agosto deste ano, oito foram nos pequenos negócios. Esse é o dado revelado em análise feita pelo Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. De acordo com o levantamento, as micro e pequenas empresas (MPE) criaram 95.587 vagas de trabalho formais celetistas no país, no mês passado, enquanto as médias e grandes corporações geraram um quarto desse saldo.

Incorporando ao total de contratações feitas pela administração pública, o número de novos postos de trabalho foi de 121.387, com os pequenos negócios respondendo por quase 80% desse total, o melhor saldo do mês de agosto dos últimos cinco anos.

No acumulado de janeiro a agosto, os pequenos negócios geraram 541.700 empregos, saldo 15 vezes maior que o registrado pelas médias e grandes empresas, tendo superado, ainda, em 6% o registrado pelos pequenos negócios no mesmo período do ano passado.

Já o saldo de vagas nas corporações de maior porte foi de 35.100 contratações com carteira assinada, nesse mesmo período. O resultado é 58% menor do que elas haviam registrado em 2018. O volume de postos de trabalho gerados pelas MPE no mês passado superou em 117% o saldo de julho e em 14,5% o resultado do mesmo mês em 2018.

Ceará

O Ceará ficou em primeiro lugar da Região Nordeste no número de empregos gerados pelos pequenos negócios em agosto. Dos 4.525 empregos criados com carteira assinada durante o mês de agosto, 3.808 foram nas micro e pequenas empresas, o equivalente a 84% do total. A maior parte destes empregos foram no setor de Serviços, com um total de 1.262 novos empregos, seguido da Indústria de Transformação, com 776, e do Comércio, com 732 empregos criados.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o saldo de empregos com carteira assinada gerados pelos pequenos negócios no Ceará é de 9.043 vagas. No mesmo período, as médias e grandes empresas do estado acumulam um saldo negativo de 10.716 vagas encerradas.