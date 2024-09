Empresa de TI expande operações e mira mercado de Fortaleza

A GlobalWeb, uma das maiores empresas de tecnologia da informação do Brasil, está expandindo sua atuação no Nordeste com a abertura de um novo escritório em Fortaleza.

Com 340 funcionários no Ceará e 4 mil em todo o Brasil, a companhia atende grandes contas na região, como o Banco do Nordeste. A carteira nacional inclui ainda Caixa, Polícia Militar de São Paulo e Tribunal de Contas da União (TCU).

A empresa atua na fabricação de software, manutenção de infraestrutura e implementação de soluções tecnológicas.

"A abertura do escritório em Fortaleza é um marco importante para a GlobalWeb. Estamos comprometidos em fornecer um serviço de alta qualidade e estabelecer parcerias de longo prazo com nossos clientes no Nordeste", afirma a CEO Bruna Boner.