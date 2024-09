Recentemente acompanhamos as Olimpíadas com orgulho e torcida. Agora, de 28 de agosto a 08 de setembro, acontecem as Paralimpíadas, evento do esporte para os verdadeiramente fortes, fortes na superação pessoal, fortes na dedicação apesar dos comprometimentos físicos.

Assistindo o Atletismo Paralímpico na modalidade corrida, me chamou a atenção para um atleta que faz parte das paralimpíadas sem ter nenhuma deficiência, e que, por mais que vença a corrida jamais ganhará uma medalha.

Ele se chama o atleta-guia. O atleta que se dispõe a orientar, acompanhar e literalmente correr junto com o atleta deficiente visual para que este possa correr e, quem sabe, vencer.

É o atleta que abre mão do seu protagonismo para ajudar, treinar e ser os olhos dos deficientes visuais que desejam competir na corrida. Lindo trabalho e, por incrível que pareça, por mais que seu atleta vença, ele mesmo não ganha nenhuma medalha, nem lembrança, nem homenagem. Mas cumpriu sua missão de ver seu atleta guiado vencer.

Mas, Ana, o que isso pode ter de relação com minha vida financeira? Enfim, esta coluna não é sobre finanças?

Primeiro precisamos lembrar que nossa vida é completa e não somos seres compartimentados, por isso, conseguir enxergar a experiência do outro em outras áreas e trazer para nossa vida financeira, por exemplo, é um bom exercício e desafio.

Em segundo lugar, te pergunto: quem é o atleta-guia da sua vida financeira? Quem é a pessoa que te orienta sobre suas finanças, que te ajuda a conquistar suas metas, que está contigo nos piores momentos e busca a sua superação e vitória? Quem não gostaria de ter sempre uma pessoa assim ao seu lado?

Se você tem, aproveite. Se não tem, saiba que você pode ser seu próprio atleta-guia, encontrando seus valores e fortalecendo suas decisões e metas futuras. Basta você começar agora a pensar na sua vida financeira de frente, encarando sua realidade, seu qualificando e buscando ajuda, sempre que necessário.

Seguem 5 dicas para organizar sua vida financeira do zero:

Faça um Diagnóstico Financeiro: Comece registrando todas as suas receitas e despesas. Isso inclui salários, rendimentos extras e todos os gastos, desde contas fixas até pequenas compras do dia a dia. Essa visão clara ajudará a entender sua situação financeira atual e a identificar áreas que precisam de ajustes.

Crie um Orçamento Mensal: Com base no diagnóstico financeiro, elabore um orçamento mensal. Defina categorias para suas despesas (como moradia, alimentação, transporte e lazer) e estabeleça limites para cada uma delas. O objetivo é garantir que suas despesas não ultrapassem suas receitas.

Estabeleça Metas Financeiras: Defina metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Isso pode incluir economizar para uma viagem, quitar dívidas ou criar uma reserva de emergência. Ter objetivos claros ajuda a manter a motivação e a disciplina no controle financeiro.

Priorize o Pagamento de Dívidas: Se você possui dívidas, priorize o pagamento delas. Comece pelas que têm os juros mais altos, pois isso ajudará a reduzir o montante total a ser pago ao longo do tempo. Considere também renegociar prazos e condições com os credores, se necessário.

Crie o Hábito de Economizar: Reserve uma parte da sua renda mensal para poupança. O ideal é que essa quantia seja destinada antes de qualquer gasto, como se fosse uma conta a pagar. Isso pode ser feito através de uma conta poupança ou investimentos, dependendo do seu perfil e objetivos financeiros.

Assim, acredite, você e seu atleta-guia financeiro terão prosperidade e poderão ser reconhecidos pela bela vitória, com as medalhas das conquistas dos sonhos e de uma linda relação de parceria e comunhão.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

