Indústrias cearenses de alimentos miram ampliar exportações

Após visita às instalações da operadora portuária APM Terminals Pecém, empresas ligadas ao Sindicato das Indústrias de Alimentação e Rações Balanceadas (Sindialimentos) estão se mobilizando para ampliar as exportações a partir do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

"Acreditamos que, ao conhecer de perto a estrutura e o funcionamento do Porto do Pecém, nossos associados poderão entender melhor o papel fundamental que ele desempenha na cadeia produtiva e identificar novas oportunidades de negócios", afirma o presidente do SindiAlimentos, Isaac Bley

No primeiro semestre de 2024, as exportações cearenses totalizaram US$ 212 milhões, com a castanha de caju, a água de coco e a lagosta sendo os principais produtos comercializados para o exterior, segundo dados da Fiec.

