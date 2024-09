BNB apresenta dotações do FNE para 2025

Informa o Banco do Nordeste: o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Ramalho Dubeux, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, apresentarão amanhã, terça-feira, 3, às 14h30, na sede do banco no bairro do Passaré, e, fortaleza, o Plano de Transformação Ecológica (PTE).

Trata-se de programa concebido pelo Ministério da Fazenda para promover o desenvolvimento com base em relações sustentáveis com a natureza e seus biomas. O PTE irá orientar operações de crédito para novos negócios.

FNE 2025

Após o painel do PTE, será apresentada a projeção total para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2025 e suas dotações por porte de beneficiário, região e públicos prioritários.

A apresentação será conduzida pela diretoria do BNB, acompanhada por representantes de governos estaduais, Ministérios, Sudene, Consórcio Nordeste e Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).