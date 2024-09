Novas imagens do Titanic mostram estátua de bronze 'perdida' e danos na 'grade de Rose e Jack'

Novas imagens divulgadas dos destroços do Titanic mostraram indícios do avanço da deterioração das icônicas peças que já estão há mais de um século naufragadas. A "grade de Rose e Jack", retratada no filme, já acumula muitos danos e boa parte dela já está no chão do oceano.

Os novos indícios foram divulgados pela Expedição 2024. Arqueólogos marinhos e oceanógrafos indicaram que os destroços não devem durar mais de 50 anos no futuro.

"A proa do Titanic é simplesmente icônica. Você tem todos esses momentos na cultura pop, e é nisso que você pensa quando pensa no naufrágio. E não se parece mais com isso [a proa]", ponderou Tomasina Ray, diretora de coleções da RMS Titanic Inc, empresa responsável pela Expedição 2024.

Segundo Ray informou ao jornal BBC, "é apenas mais um lembrete da deterioração que acontece todos os dias. As pessoas perguntam o tempo todo: ‘Quanto tempo o Titanic vai ficar lá?’. Nós simplesmente não sabemos, mas estamos assistindo em tempo real".

Estátua de bronze

Os registros foram feitos por robôs subaquáticos, que também capturaram uma estátua de bronze que ficava no lounge da Primeira Classe do Titanic. Ela é inspirada na escultura original "Diana de Versalhes" e foi encontrada deitada na areia.

A RMS Titanic informou que a última vez que essa estátua havia sido avistada nas expedições foi em 1986, "brevemente".