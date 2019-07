Embraer entrega 73 jatos no semestre

A Embraer entregou 26 jatos para o mercado de aviação comercial e 25 ao de aviação executiva (sendo 19 leves e seis grandes) no segundo trimestre. No fim de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar somava US$ 16,9 bilhões.

O dado representa crescimento em relação ao primeiro trimestre. Porém, em 30 de junho do ano passado, os pedidos firmes totalizavam US$ 17,4 bilhões. No acumulado do primeiro semestre, a empresa entregou 73 jatos, sendo 37 da aviação comercial e 36 da aviação executiva.

Segundo relatório do banco UBS, o crescimento do número de entregas e da carteira de pedidos firmes foi “sólido”, após um primeiro trimestre mais fraco. Para o segundo trimestre, o banco prevê vendas de US$ 1,42 bilhão.