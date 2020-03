Coronavírus: Beach Park tem atividades suspensas até o dia 3 de abril

O Beach Park anunciou que terá as operações suspensas a partir da próxima quinta-feira (19). O fechamento do parque, inicialmente vai até o dia 3 de abril. A decisão foi explicada por causa do novo coronavírus.

"O Beach Park vem seguindo todas as recomendações indicadas pelo Governo Brasileiro e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e agora entende que essa é a melhor decisão", afirmou o parque em nota.

>Portugal suspende voos para Fortaleza

>Remarcação de eventos: dica é procurar fornecedores com antecedência

>Shoppings restringem horário de funcionamento em Fortaleza e Região Metropolitana

Ainda segundo a gestão do Beach Park, o atendimento aos hóspedes dos hotéis do complexo deverá continuar normalmente, "respeitando todas as orientações e protocolos sugeridos pelas autoridades de saúde".

O parque ainda disponibilizou um contato de suporte para as pessoas que já marcaram idas ao complexo ou fizeram reservas para os hotéis. As dúvidas poderão ser direcionadas ao email remarcacao@beachpark.com.br.

Sobre o atendimento em pontos de contato, o Beach Park afirmou que as operações seguem "funcionando normalmente para atender o público".

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.