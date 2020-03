Shoppings restringem horário de funcionamento em Fortaleza e Região Metropolitana

Começa nesta quarta-feira (18), o novo horário de funcionamento adotado por shoppings da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com a decisão, os estabelecimentos pretendem ajudar no controle à crise do novo coronavírus. Com redução de 4 horas na carga horária, a nova jornada começa às 12h e termina às 20h.

Até agora, 10 centros comerciais aderiram ao novo cronograma. São eles: Shopping Iguatemi, Shopping Del Paseo, Shopping Parangaba, Shopping Benfica, Shopping Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, North Shopping, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping.

Outras medidas de segurança foram admitidas, como a disponibilização de álcool em gel nos corredores, a licença para pessoas do grupo de risco e a redução da capacidade das praças de alimentação dos para diminuir a aglomeração e melhorar a circulação de ar.

Os supermercados que funcionam dentro desses shoppings continuam com seus horários de funcionamento habitual, de 7h às 22h, assim como os estacionamentos.

Cinemas

Os cinemas devem manter o funcionamento de acordo com o horário do regime especial adotado por cada shopping. As sessões previstas para depois de 20h e as estreias de novos filmes serão suspensas por tempo indeterminado.

A exceção é o cinema Kinoplex, do North Shopping, que anunciou a paralisação das suas atividades a partir da próxima quinta-feira (19).

“Aos funcionários que atuam nos cinemas, o Kinoplex determinou férias coletivas como forma de manter o contrato de trabalho. De outra forma, isso não seria possível”, justifica a instituição

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.