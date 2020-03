Portugal suspende voos para Fortaleza

Todos os voos ligando Fortaleza a Portugal estarão suspensos a partir desta quinta-feira (19) por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão, que passa a valer já na virada de quarta para quinta, foi tomada pelo Governo Português e foi anunciada pelo primeiro-ministro do país, Antônio Costa. A informação foi do portal português Sapo. A reportagem contatou a TAP no Brasil, mas ainda não obteve resposta

A medida também suspendou todos os voos entre Portgual e países de fora da União Europeia.

A partir desta quinta, a única ligação, por via área, entre Portugal e Brasil será entre as cidades de Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os países sem comunidades portuguesas, considerados "extracomunitários", também terão os voos suspensos.

Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul são os país que continuarão operando voos para Portugal.